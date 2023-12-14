Стало известно, что получит Португалия взамен переданных Украине танков Leopard 2A6

В арсенале португальской армии находится около 34 танков Leopard 2A6. Германия планирует отремонтировать и модернизировать почти половину из них.

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В марте 2023 года Португалия передала Украине 3 танка Leopard 2A6. Зато стало известно, что Германия профинансирует ремонт 14 танков в строю португальской армии. Об этом стало известно из документов Минобороны Португалии.

Германия профинансирует ремонт и модернизацию 14 танков Leopard 2A6NL для португальской армии. Процесс займет три года на мощностях производителя Krauss-Maffei Wegmann и CO. KG (KNDS). Танк этой версии называют критически важным объектом и технически сложным для португальской армии.

"Рассмотренные действия по техническому обслуживанию будут иметь период выполнения три года", — говорится в документе Минобороны после анализа технического состояния Leopard 2A6NL.

Leopard 2A6NL — это нидерландская модернизация танков Leopard 2A5. От обычного 2А6 она почти ничем не отличается. В целом Нидерланды в 1980-х годах имели парк Leopard 2 в количестве 445 машин, большинство из которых постепенно продается. Португалия приобрела 37 нидерландских Leopard 2A6, из которых после поставки Украине 3 машин, осталось 34 единицы.

Напомним, 6 декабря СМИ писали, что в Польшу прибыла новая партия Leopard 2 на обслуживание из Украины.

28 ноября в Германии назвали, какие страны хотят приобрести танки Leopard 2A8. Сейчас идет речь о более 120 машинах.