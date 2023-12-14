Стало відомо, що отримає Португалія замість переданих Україні танків Leopard 2A6

В арсеналі португальської армії знаходиться близько 34 танків Leopard 2A6. Німеччина планує відремонтувати та модернізувати майже половину з них.

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В березні 2023 року Португалія передала Україні 3 танки Leopard 2A6. Натомість стало відомо, що Німеччина профінансує ремонт 14 танків у строю португальської армії. Про це стало відомо з документів Міноборони Португалії.

Німеччина профінансує ремонт та модернізацію 14 танків Leopard 2A6NL для португальської армії. Процес займе три роки на потужностях виробника Krauss-Maffei Wegmann та CO. KG (KNDS). Танк цієї версії називають критично важливим обʼєктом та технічно складним для португальської армії.

"Розглянуті дії з технічного обслуговування матимуть період виконання три роки", — йдеться у документі Міноборони після аналізу технічного стану Leopard 2A6NL.

Leopard 2A6NL — це нідерландська модернізація танків Leopard 2A5. Від звичайного 2А6 вона майже нічим не відрізняється. Загалом Нідерланди у 1980-х роках мали парк Leopard 2 у кількості 445 машин, більшість з яких поступово продається. Португалія придбала 37 нідерландських Leopard 2A6, з яких після постачання Україні 3 машин, залишилось 34 одиниці.

Нагадаємо, 6 грудня ЗМІ писали, що в Польщу прибула нова партія Leopard 2 на обслуговування з України.

28 листопада в Німеччині назвали, які країни хочуть придбати танки Leopard 2A8. Наразі йде мова про понад 120 машин.