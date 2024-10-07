В Криму пролунали вибухи: горить нафтобаза в Феодосії, можливі прильоти по аеродромах (відео)

За інформацією місцевих пабліків, атакована нафтобаза — найбільша за обсягами перевалки в Криму. Раніше її вже не один раз атакували, тоді був пошкоджений магістральний трубопровід перекачування палива.

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У тимчасово окупованому Криму в ніч на 7 жовтня пролунали вибухи, в результаті яких на аеродромах "Бельбек" і "Саки" виникла пожежа. За повідомленням місцевих пабліків, також горить нафтобаза у Феодосії.

Зазначається, що перші вибухи пролунали о 23:30, їх було 12-15. Десь через годину пролунала друга серія вибухів. Російське МНС оголосило повітряну небезпеку на всій території окупованого українського півострова.

Близько опівночі з аеродрому Бельбек підняли в повітря авіацію, через годину там виникла сильна пожежа. Наразі джерело її невідоме, однак місцеві Telegram-канали писали про атаку українських БПЛА, які збила російська ПВО.

Близько 4:30 три потужних вибухи пролунали у Феодосії, в результаті чого в місті загорілась нафтобаза. У місцевих пабліках додають, що пожежу у Феодосії видно навіть мешканцям Кіровського, яке розташоване за 25 кілометрів.

За даними видання Astra, пожежа виникла у найбільшому у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів АТ "Морський нафтовий термінал". Зазначається, що всього на півострові два такі термінали, другий розташований у Севастополі.

У березні 2024 року нафтобазу вже атакували 3 березня 2024 року. Тоді відразу 4 безпілотники впали на території АТ "Морський нафтовий термінал". Було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива. Також база була атакована в грудні та листопаді минулого року.

За інформацією місцевих пабліків, дим на нафтобазі Феодосії піднімається трьома "стовпами". Це може свідчити про три основні джерела займання.

За інформацією радника голови окупаційної адміністрації Криму Олега Крючкова, на нафтобазі сталося "загорання". Він додав, що на місці вже працюють рятувальники. Через пожежу на нафтобазі Феодосії частково перекрили рух містом.

Вибухи в Феодосії Фото: Скриншот

Вибухи в Феодосії

В Феодосії горить нафтобаза

Пожежа на нафтобазі в Криму Фото: Крымский ветер

Нагадаємо, що у ніч проти 18 вересня сталася масована атака на склад із боєприпасами та ракетами у місті Торопець, що у Тверській області. Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, знищений склад у Торопці — це від двох до чотирьох місяців війни по боєприпасах.

Також нагадаємо, що у російському місті Курчатов, де розташована Курська атомна електростанція, пролунали вибухи. Тоді місцеві пабліки повідомляли про ППО.