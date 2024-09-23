Удар по складу у Торопці: скільки боєприпасів втратили ЗС РФ у місяцях війни, — ЦПД

Керівник центру Андрій Коваленко пояснив, що на таких складах зберігають зброю для тривалої війни. З його слів, бої знищення такого об’єкта не припинить, але матиме два важливі наслідки.

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17 вересня ЗСУ атакували склад російських окупантів у місті Торопець у Тверській області РФ. 23 вересня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі розкрив масштаб втрат ворога.

Зі слів Коваленка, знищений склад у Торопці — це від двох до чотирьох місяців війни по боєприпасах.

"Стратегічні склади існують для накопичення ресурсів на тривалу війну. Його знищення не означає, що війна припиниться зараз, але це позбавляє російську воєнну логістику можливостей продовжити її довше, а також місцями знизить інтенсивність використання озброєнь", — зазначив він.

Керівник ЦПД підкреслив, що йдеться про "дуже важливий успіх" Сил оборони.

Удар по Торопцю: що вже відомо

Вранці 17 вересня Торопець атакувала "зграя" українських БПЛА. Під ударом опинився 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ. У місті прогримів масштабний вибух, який було видно з комплексу і який спровокував землетрус у 2,8 бала.

Супутникові знімки показували, що навіть через дві доби після атаки у Торопці продовжував тліти уражений арсенал. Українське командування заявляло про удар по об’єкту, де зберігались 30 тисяч засобів ураження.

Керівник естонської розвідки Антс Ківіселг заявив, що у Торопці вибухнули 30 000 тонн боєприпасів. З його слів, потужність вибуху була еквівалентна 750 000 артилерійських снарядів. ЗМІ з посиланням на спецслужби інформували, що на складі могли зберігатись ракети "Іскандер", балістичні ракети "Точка-У", авіабомби та артилерійські боєприпаси.

Нагадаємо, бійці 95 ОДШБр прорвали одну з ділянок кордону в Курській області. У бригаді показали кадри перших боїв та знищення російського опорного пункту.