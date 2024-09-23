У Тверській області українські сили знищили потенціал російських військ на місяці, — ISW

За словами глави естонської розвідки полковника Антса Ківіселга, біля Торопця було підірвано 30 000 тонн боєприпасів. Потужність вибуху еквівалентна 750 000 артилерійських снарядів.

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Український удар 18 вересня по складу ракет і боєприпасів недалеко від Торопця у Тверській області знищив достатньо боєприпасів, щоб вплинути на російські операції протягом найближчих місяців. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 22 вересня.

Глава естонської розвідки, полковник Антс Ківіселг, заявив 20 вересня, що внаслідок удару вибухнуло 30 000 тонн боєприпасів. За його словами, потужність вибуху еквівалентна 750 000 артилерійських снарядів, а російські війська в середньому обстрілюють українські позиції 10 000 снарядів на тиждень. Його підрахунки вказують на те, що український удар знищив запаси російських боєприпасів на два-три місяці.

Українські ЗМІ, з посиланням на спецслужби, повідомили, що на об'єкті в Торопці зберігаються ракети "Іскандер", балістичні ракети "Точка-У", авіабомби та артилерійські боєприпаси. Наразі невідомо, чи малися на увазі під 30 000 тонн, про які говорив Ківіселг, ракети та артилерійські боєприпаси. У будь-якому разі, удар знищив значні запаси.

За оцінками ISW, українські удари по тилових російських логістичних об'єктах на території РФ створять широкий оперативний тиск на ЗС РФ, що, серед іншого, змусить військове командування реорганізовувати й розосереджувати системи підтримки та логістики на території РФ, щоб пом'якшити наслідки таких ударів.

Примітка: якщо Ківіселг справді мав на увазі 10 000 снарядів на тиждень, то російські сили витрачають понад 100 000 снарядів за два з половиною місяці, якщо малося на увазі 10 000 снарядів на день, тоді російські сили витрачають 750 000 снарядів за два з половиною місяці.

Аналітики зазначають, що представник Естонської розвідки міг обмовитися і насправді хотів сказати, що російські сили витрачають 10 000 снарядів на день, хоча в ISW не можуть це підтвердити.

Нагадаємо, що супутник показав загоряння після удару по другому складу під Торопцем.

Також повідомлялося, що 21 вересня стало відомо, що безпілотники атакували черговий арсенал ГРАУ в Росії.