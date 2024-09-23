В Тверской области украинские силы уничтожили потенциал российских войск на месяцы, — ISW

По словам главы эстонской разведки полковника Антса Кивиселга, возле Торопца были взорваны 30 000 тонн боеприпасов. Мощность взрыва эквивалентна 750 000 артиллерийских снарядов.

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Украинский удар 18 сентября по складу ракет и боеприпасов недалеко от Торопца в Тверской области уничтожил достаточно российских боеприпасов, чтобы повлиять на российские операции в течение ближайших месяцев. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 22 сентября.

Глава эстонской разведки полковник Антс Кивиселг заявил 20 сентября, что в результате удара взорвалось 30 000 тонн боеприпасов. По его словам, мощность взрыва эквивалентна 750 000 артиллерийских снарядов, а российские войска в среднем обстреливают украинские позиции 10 000 снарядов в неделю. Его подсчеты указывают на то, что украинский удар уничтожил запасы российских боеприпасов на два-три месяца.

Украинские СМИ, со ссылкой на спецслужбы, сообщили, что на объекте в Торопце хранятся ракеты "Искандер", баллистические ракеты "Точка-У", планирующие авиабомбы и артиллерийские боеприпасы. Пока неизвестно, подразумевалось ли под 30 000 тон, о которых говорил Кивиселг, ракеты и артиллерийские боеприпасы. В любом случае, удар уничтожил значительные запасы.

По оценкам ISW, продолжающиеся украинские удары по тыловым российским логистическим объектам на территории РФ создадут широкое оперативное давление на ВС РФ, среди прочего заставляют военное командование реорганизовать и рассредотачивать системы поддержки и логистики на территории РФ, чтобы смягчить последствия таких ударов.

Примечание: если Кивиселг действительно имел в виду 10 000 снарядов в неделю, то российские силы тратят больше 100 000 снарядов за два с половиной месяца, если имелось в виду 10 000 снарядов в день, тогда российские силы расходуют 750 000 снарядов за два с половиной месяца.

Аналитики отмечают, что представитель Эстонской разведки мог оговориться и в действительности хотел сказать, что российские силы расходуют 10 000 снарядов в день, хотя в ISW не могут это подтвердить.

Напомним, что спутник показал возгорания после удара по второму складу под Торопцом.

Также сообщалось, что 21 сентября стало известно, что беспилотники атаковали очередной арсенал ГРАУ в России.