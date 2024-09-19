Удар по Торопівцю може стати переломним моментом: Forbes оцінив операцію України (відео)

На думку дослідників, там знаходилися не лише ракети для комплексів "Іскандер", а й балістичні KN-23, які Путін отримав від північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Той факт, що росіяни в одній локації зосередили такий арсенал зброї, повністю виправдовує використання понад 100 українських дронів-камікадзе для нанесення удару.

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17 вересня рано вранці велика "зграя" українських безпілотників пролетіла на північ України до Торопця, міста на заході Росії у Тверській області, та атакувала 107-й арсенал — великий склад боєприпасів, що постачає російські війська, які воюють в Україні. Підсумком став масштабний вибух, який було видно з космосу і який спровокував землетрус у 2,8 бала. Тепер експерти по всьому світу гадають, що ж ЗС РФ зберігали на цьому складі. І роблять припущення. Про це пише Forbes.

За даними української аналітичної групи Frontelligence Insight, в арсеналі зберігалися 122-міліметрові ракети, 82-міліметрові мінометні бомби і 7,62-міліметрові боєприпаси для гвинтівок і кулеметів.

Вибухи в Торопці

Але також можливо, що арсенал містив запаси набагато потужнішої та рідкіснішої зброї. Офіційні джерела повідомили, що ці запаси включали ракети ППО С-300 та балістичні ракети "Іскандер" і КН-23 — останні були вироблені Північною Кореєю. Росіяни використовують усі вищевказані ракети для атак по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Той факт, що так багато найкращих боєприпасів Росії, як повідомляється, були зосереджені в одному місці, пояснює, чому Україна виділила такі великі сили для атаки. Було задіяно понад 100 безпілотників, що потенційно робить рейд у Торопець найбільшим українським ударом по цілі на території Росії відтоді, як Росія почала повномасштабну війну.

"Без перебільшення, це дуже значне досягнення. Ймовірно, йдеться про втрату тисяч тонн вибухових речовин, снарядів і ракет", — повідомили OSINT-дослідники Frontelligence Insight.

Найоптимістичніший сценарій для Росії полягає в тому, що в Торопці перебувало лише кілька балістичних ракет, і все, що було загублено, зрештою може бути замінено, можливо, тією першою партією ракет Fath-360, що надійшла з Ірану. Найгірший сценарій для Росії полягає в тому, що вона щойно втратила значну частину своїх найкращих боєприпасів для атак по Україні.

Наслідки вибуху на арсеналі в місті

Для України рейд у Тверську область може стати поворотним моментом. Протягом багатьох місяців офіційні особи в Києві просили своїх європейських і американських колег дозволити використовувати передані боєприпаси великої дальності — британські крилаті ракети Storm Shadow і французькі SCALP-EG, а також ракети американської армійської тактичної ракетної системи — по цілям у глибині Росії, включно зі складами боєприпасів.

Однак європейці та американці послідовно відмовляють у такому дозволі, навіть незважаючи на те, що кількість жертв серед мирного населення внаслідок ракетних ударів Росії зростає.

Явно розчаровані, українці подвоїли зусилля з виробництва зброї місцевої розробки — безпілотників і ракет, — яку вони можуть запускати по цілях на території Росії, не питаючи чийогось дозволу.

Підірвавши арсенал у Торопці, ця саморобна зброя, можливо, завдала найбільшого удару — і потенційно врятувала десятки українських життів, запобігши майбутнім російським атакам. "Було досягнуто дуже важливого результату", — заявив президент України Володимир Зеленський лише за кілька годин після вибуху в Торопці.

Примітно, що Міноборони Росії заявило про знищення 54 українських безпілотників: половину збили над Курською областю, а решту — над Брянською, Смоленською, Бєлгородською та Орловською областями. Військові чиновники ні слова не згадали про атаку на Тверську область.