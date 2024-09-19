Пів сотні яскравих плям: OSINT-аналітик показав свіжі супутникові фото складу ЗС РФ у Торопці

На свіжих супутникових фото складу ЗС РФ видно чорні плями та зруйновані будівлі, зауважив осінтер. На тепловій карті місцевості помітно, що займання є навіть поза межами російського арсеналу.

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Російський арсенал у місті Торопець у Тверській області все ще тліє після вибухів, які сталися близько 48 годин тому. На супутникових фото помітні чорні плями на місці складів боєприпасів ЗС РФ. Крім того, розжареними плямами вкрита вся територія арсеналу. Про наслідки удару Сил оборони України по військовому об'єкту в глибині російської території OSINT-аналітик Brady Africk розповів у дописі в X (Twitter).

Brady Africk опублікував допис близько 17:00 19 вересня. Аналітик розмістив два фото майданчика зі 107-м арсеналом Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ. Перше фото зроблене 6 вересня: на ньому проглядаються склади, розташовані на майданчику площею близько 5 кв. км. Друге фото — 19 вересня: помітно чорні плями у південно-східній частині. Також можна розгледіти, що замість акуратних будівель — безформні залишки.

Вибух у РФ - Торопець6 вересня до прильотів Фото: Brady Africk Вибух у РФ - Торопець 19 вересня після прильотів Фото: Brady Africk

У наступному дописі осінтер показує теплову карту місцевості. На ній можна нарахувати з пів сотні яскравих плям із підвищеною температурою. Водночас не усі плями розташовані всередині огорожі арсеналу: деякі — зовні.

Вибух у РФ - теплова карта склада в місті Торопець Фото: Brady Africk

Вибухи у РФ — події в Торопці

Про ситуацію на складі ЗС РФ під Торопцем можна дізнатися з карти пожеж NASA, яка складається на основі даних із супутника. На карті FIRMS бачимо різницю між станом майданчика 18 вересня відразу після вибухів та 19 вересня, за добу. Через майже 48 годин кількість точок з підвищеною температурою дещо зменшилась в південно-східній частину арсеналу. Втім, решта території, схоже, і далі палає або тліє.

Вибух у РФ - пожежа на складі в Торопець 18 вересня Фото: FIRMS NASA Вибух у РФ - пожежа на складі в Торопці 19 вересня Фото: FIRMS NASA

Зазначимо, вибухи в місті Торопець сталися в ніч на 18 вересня, повідомили місцеві жителі та росЗМІ. Міноборони РФ повідомило, що військовому складу ЗС РФ загрожувало 100 українських дронів і їх усі начебто вдалося знешкодити. Водночас губернатор Тверської області заявив, що оголошує евакуацію навколишніх населених пунктів, а вибухи — наслідок не влучань БПЛА, а падіння уламків. Українське командування підтвердило повітряну атаку і наголосило, що вдалось поцілити по об'єкту, на якому зберігалось 30 тис. засобів ураження. Внаслідок влучань пошкоджено ракети "Іскандер" та балістичні ракети КНДР KN-23.

Нагадуємо, 19 вересня аналітики Defense Express розповіли про те, по яких арсеналах Міноборони РФ може вдарити Україна далекобійною ракетою "Паляниця". Тим часом військовий експерт Михайло Жирохов пояснив, наскільки відчутних втрат зазнала російська армія після вибуху на складі біля міста Торопець.