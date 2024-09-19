Полсотни ярких пятен: OSINT-аналитик показал свежие спутниковые фото склада ВС РФ в Торопце

На свежих спутниковых фото склада ВС РФ видны черные пятна и разрушенные здания, отметил осинтер. На тепловой карте местности заметно, что возгорание есть даже за пределами российского арсенала.

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Российский арсенал в городе Торопец в Тверской области все еще тлеет после взрывов, которые произошли около 48 часов назад. На спутниковых фото заметны черные пятна на месте складов боеприпасов ВС РФ. Кроме того, раскаленными точками покрыта вся территория арсенала. О последствиях удара Сил обороны Украины по военному объекту в глубине российской территории OSINT-аналитик Brady Africk рассказал в заметке в X (Twitter).

Brady Africk опубликовал сообщение около 17:00 19 сентября. Аналитик разместил два фото площадки со 107-м арсеналом Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ. Первое фото сделано 6 сентября: на нем просматриваются склады, расположенные на участке площадью около 5 кв. км. Второе фото — 19 сентября: заметны черные пятна в юго-восточной части. Также можно разглядеть, что вместо аккуратных зданий — бесформенные остатки.

Взрыв в РФ — Торопец6 сентября до прилетов Фото: Brady Africk Взрыв в РФ — Торопец 19 сентября после прилетов Фото: Brady Africk

В следующей заметке осинтер показывает тепловую карту местности. На ней можно насчитать с полсотни ярких пятен с повышенной температурой. При этом не все пятна расположены внутри ограждения арсенала: некоторые — снаружи.

Взрыв в РФ — тепловая карта склада в городе Торопец Фото: Brady Africk

Взрывы в РФ — события в Торопце

О ситуации на складе ВС РФ под Торопцом можно узнать из карты пожаров NASA, которая составляется на основе данных со спутника. На карте FIRMS видим разницу между состоянием площадки 18 сентября сразу после взрывов и 19 сентября, через сутки. Почти через 48 часов количество точек с повышенной температурой несколько уменьшилось в юго-восточной части арсенала. Впрочем, остальная территория, похоже, и дальше пылает или тлеет.

Взрыв в РФ — пожар на складе в Торопец 18 сентября Фото: FIRMS NASA Взрыв в РФ — пожар на складе в Торопце 19 сентября Фото: FIRMS NASA

Отметим, взрывы в городе Торопец произошли в ночь на 18 сентября, сообщили местные жители и росСМИ. Минобороны РФ сообщило, что военному складу ВС РФ угрожало 100 украинских дронов и их все якобы удалось обезвредить. При этом губернатор Тверской области заявил, что объявляет эвакуацию окружающих населенных пунктов, а взрывы — следствие не попаданий БПЛА, а падения обломков. Украинское командование подтвердило воздушную атаку и отметило, что удалось попасть по объекту, на котором хранилось 30 тыс. средств поражения. В результате попаданий повреждены ракеты "Искандер" и баллистические ракеты КНДР KN-23.

Напоминаем, 19 сентября аналитики Defense Express рассказали о том, по каким арсеналам Минобороны РФ может ударить Украина дальнобойной ракетой "Паляница". Тем временем военный эксперт Михаил Жирохов объяснил, насколько ощутимые потери понесла российская армия после взрыва на складе возле города Торопец.