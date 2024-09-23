Удар по складу в Торопце: сколько боеприпасов потеряли ВС РФ в месяцах войны, — ЦПД

Руководитель центра Андрей Коваленко объяснил, что на таких складах хранят оружие для длительной войны. По его словам, бои уничтожение такого объекта не прекратит, но будет иметь два важных последствия.

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17 сентября ВСУ атаковали склад российских оккупантов в городе Торопец в Тверской области РФ. 23 сентября руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале раскрыл масштаб потерь врага.

По словам Коваленко, уничтоженный склад в Торопце — это от двух до четырех месяцев войны по боеприпасам.

"Стратегические склады существуют для накопления ресурсов на длительную войну. Его уничтожение не означает, что война прекратится сейчас, но это лишает российскую военную логистику возможностей продолжить ее дольше, а также местами снизит интенсивность использования вооружений", — отметил он.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что речь идет об "очень важном успехе" Сил обороны.

Удар по Торопцу: что уже известно

Утром 17 сентября Торопец атаковала "стая" украинских БПЛА. Под ударом оказался 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ. В городе прогремел масштабный взрыв, который был виден из космоса и который спровоцировал землетрясение в 2,8 балла.

Спутниковые снимки показывали, что даже через двое суток после атаки в Торопце продолжал тлеть пораженный арсенал. Украинское командование заявляло об ударе по объекту, где хранились 30 тысяч средств поражения.

Руководитель эстонской разведки Антс Кивиселг заявил, что в Торопце взорвались 30 000 тонн боеприпасов. По его словам, мощность взрыва была эквивалентна 750 000 артиллерийских снарядов. СМИ со ссылкой на спецслужбы информировали, что на складе могли храниться ракеты "Искандер", баллистические ракеты "Точка-У", авиабомбы и артиллерийские боеприпасы.

Напомним, бойцы 95-й ОДШБр прорвали один из участков границы в Курской области. В бригаде показали кадры первых боев и уничтожения российского опорного пункта.