ЗСУ атакували найбільший нафтовий термінал в Криму: з'явилось підтвердження Генштабу (відео)

За даними командування, стратегічний об'єкт, який зазнав удару, також використовували для забезпечення потреб окупаційних військ.

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Сили оборони України вдарили по морському нафтовому терміналу в тимчасово окупованій Феодосії, що в Криму. Факт атаки підтвердили в Генеральному штабі Збройних сил України.

"Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об'єкта зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються", — йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що атака стала можливою під час взаємодії підрозділів ракетних військ Збройних сил України з іншими складовими Сил оборони України.

За інформацією Генштабу, феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Вони використовувались, зокрема, й для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

Нагадаємо, 7 жовтня приблизно о 4:30 три потужних вибухи пролунали у Феодосії, в результаті чого в місті загорілась нафтобаза. Пожежа виявилась настільки великою, що її видно навіть за 25 кілометрів.

Вказану нафтобазу вже атакували 3 березня 2024 року. Тоді відразу 4 безпілотники впали на території АТ "Морський нафтовий термінал". Було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива. Також база була атакована в грудні та листопаді минулого року.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 вересня сталася масована атака на склад із боєприпасами та ракетами у місті Торопець, що у Тверській області. Тоді керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що знищений склад у Торопці — це від двох до чотирьох місяців війни по боєприпасах.