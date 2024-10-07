ВСУ атаковали крупнейший нефтяной терминал в Крыму: появилось подтверждение Генштаба (видео)
По данным командования, стратегический объект, который подвергся удару, также использовали для обеспечения потребностей оккупационных войск.
Силы обороны Украины ударили по морскому нефтяному терминалу во временно оккупированной Феодосии, что в Крыму. Факт атаки подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
"Сегодня ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, что во временно оккупированной Феодосии АР Крым. В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что атака стала возможной при взаимодействии подразделений ракетных войск Вооруженных сил Украины с другими составляющими Сил обороны Украины.
По информации Генштаба, феодосийский терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Они использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.
Напомним, 7 октября около 4:30 три мощных взрыва прогремели в Феодосии, в результате чего в городе загорелась нефтебаза. Пожар оказался настолько большим, что его видно даже за 25 километров.
Указанную нефтебазу в марте 2024 года уже атаковали. Тогда сразу 4 беспилотника упали на территории АО "Морской нефтяной терминал". Был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива. Также база была атакована в декабре и ноябре прошлого года.
Напомним, что в ночь на 18 сентября произошла массированная атака на склад с боеприпасами и ракетами в городе Торопец, что в Тверской области. Тогда руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что уничтоженный склад в Торопце — это от двух до четырех месяцев войны по боеприпасам.