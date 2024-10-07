Успешная атака по нефтебазе в Феодосии могла произойти из-за беспомощности С-400, — Defense Express

По словам аналитиков, прикрывать район Феодосии от ракетных и воздушных атак ВС РФ должен был 18-й зенитный ракетный полк. Но сведений о его работе нет.

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В Феодосийском районе временно оккупированного Крыма теперь либо вообще нет ЗРК, что означает нехватку в РФ систем ПВО даже для прикрытия объектов, находящихся в зоне поражения западного вооружения, либо зенитчики РФ просто просмотрели атаку. Об этом пишет Defense Express.

Но главный итог этой — российские войска остались без важного объекта, необходимого для обеспечения топливом военной группировки.

Успешная атака Сил обороны Украины по нефтебазе во временно оккупированной Феодосии усложнит логистику врага. В Генштабе ВСУ сообщили, что атакованная нефтебаза была крупнейшей по объемам перевалки в Крыму. Этот удар можно считать маркером положения в российских войсках с зенитными ракетными комплексами. Множество не менее успешных ударов по другим российским нефтебазам, нефтеперерабатывающим заводам, авиабазам и складам ГРАУ прямо намекало на реальную нехватку этих систем, порой они следовали правилу "чем глубже в РФ — тем меньше ПВО".

"А вот Феодосия и оккупированный Крым — это об огромной плотности военных и стратегических объектов, которые всегда были прикрыты очень плотно", — говорится в публикации.

Отмечается, что непосредственно в окрестностях Феодосии развернули подразделение 18-го зенитного ракетного полка РФ, на вооружении которого находились комплексы С-400. Нефтебазу от него отделяли всего 6 км.

Достоверно известно, что по состоянию на апрель 2023 года он там еще находился, потому что его работа была зафиксирована во время удара, предположительно, отдельной радиолокационной роты воинской части 66571. На ее позициях была развернута РЛС типа "Небо-У/Т".

"Но дело даже не в том, что этот российский ЗРК не выполнил свою цель. Дело в том, что местные жители, по сообщениям, вообще не слышали работу российской противовоздушной обороны", — говорится в публикации.

Напомним, что, по информации "Института изучения войны", российские войска в районе Покровска потеряли по меньшей мере пять дивизионов бронетехники и танков.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму в ночь на 7 октября прогремели взрывы. В итоге на аэродромах "Бельбек" и "Саки" произошло возгорание.