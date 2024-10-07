Силы обороны атаковали нефтебазу в Феодосии: означает ли это начало подготовки к деоккупации Крыма

ВСУ атаковали крупнейший нефтяной терминал в Крыму. Опрошенные Фокусом эксперты разделились во мнениях относительно причин атаки, но считают, что последствия для оккупантов будут значительными.

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В ночь с 6 на 7 октября украинские военные атаковали морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии в Крыму. В Генштабе ВСУ отметили, что под ударом оказался крупнейший терминал по объемам перевалки нефтепродуктов на полуострове, его противник использовал для обеспечения нужд армии.

Атака по нефтебазе в Феодосии: последствия операции

Директор сети новых геополитических исследований Михаил Самусь отметил, что на временно оккупированных территориях у противника есть войска, которые нужно обеспечивать. В частности, есть боевое, тыловое, материально-техническое обеспечение и тому подобное.

"НПЗ касаются особенно, если мы говорим об оккупированном Крыме. Это фактически остров, который присоединен к России незаконным мостом и незаконным наземным коридором. Это достаточно чувствительно для логистики врага, обеспечивать в том числе и функционирование боевого компонента оккупации. Черноморский флот плюс наземные войска, силы ПВО, авиация и так далее", — пояснил эксперт Фокуса.

Он уточнил, что для обеспечения этого компонента нужны нефтепродукты. Тогда как очевидно, что Силы обороны уничтожают эти возможности и снижают боеспособность оккупационной группировки на полуострове.

По словам военно-политический обозревателя Игоря Левченко удар по нефтебазе — это продолжение определенной стратегии по уничтожению нефтехранилищ врага.

"Такие удары направлены на создание дефицита горючего вообще в той Европейской части. Если говорить, например, о Крыме, то определенным образом это может влиять на обеспечение корабельного состава флота топливом, то есть дизелем, для ограничения возможностей Черноморского флота Российской Федерации", — сказал Фокусу Левченко.

По словам обозревателя, удары должны больше повлиять на доходы россиян от торговли нефтью и нефтепродуктами из-за создания внутреннего дефицита.

"То есть, чтобы они (россияне. — Ред.) были вынуждены ресурсы, которые хотят продать на экспорт, получить деньги и потратить их на войну против Украины, направили на внутренний рынок", — добавил он.

ВСУ готовятся к деоккупации Крыма?

Михаил Самусь считает, что удар по нефтебазе является одним из шагом подготовки к деоккупации полуострова.

"Это подготовка к деоккупации Крыма. Поэтому нас не интересует, что будут делать россияне, нас интересует, что будет делать Украина. Украина будет осуществлять мероприятия по деоккупации Крыма. В определенное время. Поэтому для этого осуществляются мероприятия по огневому поражению объектов на территорию оккупированного Крыма. Вот и все", — сказал эксперт.

По его словам, нефтебаза в Феодосии имеет важное значение для россиян, а потому и подвергается атакам украинских военных. Он отметил, что все удары по Крыму осуществляются для того, чтобы подготовить операцию по деоккупации.

Военный эксперт Павел Нарожный не согласен с таким мнением и отметил, что до деоккупации Крыма еще очень долго. В частности, сначала нужно освободить Запорожскую и Херсонскую области.

Игорь Левченко также считает, что этот удар по нефтебазе не является подготовкой к освобождению Крыма.

"Если бы это был удар по Крымскому мосту, тогда да. А то, что по нефтебазе, — вряд ли", — заявил он Фокусу.

Напомним, 7 октября в Defense Express сообщили, что после ночной атаки по Крыму враг остался без важного объекта, который нужен для обеспечения топливом военной группировки. В частности, удар по нефтебазе усложнит логистику россиян.

4 октября в МИД рассказали, что в Арбитражном трибунале в Гааге Украина требует обязать РФ снести Крымский мост. По словам заместителя Агента Украины Оксаны Золотаревой, Россия должна обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом.