ВСУ начали готовить Днепропетровскую область к обороне, — OSINT-аналитик
По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, распространение подобной информации иностранными обозревателями приводит к тому, что ВС РФ увеличивает количество авиаударов и атак беспилотниками по этим направлениям.
Силы обороны Украины якобы начали возводить оборонительные укрепления в Днепропетровской области и готовить регион к обороне. Об этом сообщил французский OSINT-аналитик Клемент Молин.
"Инженерные войска начали строить укрепления за Покровском, а также первые — на пути к Днепру", — написал Моллин в сети "Х".
Он также обнародовал фото, на котором обозначил красными линиями места возведения новых оборонительных укреплений.
Генеральный штаб пока не комментировал эту информацию, однако председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Ранок.LIVE" отметил, что обнародованная OSINT-аналитиком информация только увеличивает количество ударов вражеской авиации и беспилотников по этим направлениям.
"Тему расположения мощностей фортификаций я бы всегда оставлял за пределами внимания. Потому что только появляется такая информация, враг сразу начинает под это адаптировать свои тактики, стратегии", — сказал Тимочко.
По его словам, оборонительные укрепления в Днепропетровской области не являются чем-то уникальным, ведь в той или иной степени они выстроены повсюду, тем более в пригородах.
Тимочко назвал "некой историей", когда иностранец указывает конкретное расположение фортификационных сооружений с указанием точных координат.
"Возможно для гражданских это будет выступать залогом какого-то спокойствия. Но они услышали и забыли. А враг не забывает, он начинает это направление дополнительно наращивать ударные силы", — подчеркнул Тимочко.
Напомним, 3 октября Иван Тимочко заявил, что оборона Угледара выполнила свои задачи, поскольку россияне не смогли развернуть свое наступление.
28 сентября в DeepState показали фортификационные укрепления в Горняке.