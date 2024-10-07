ВСУ начали готовить Днепропетровскую область к обороне, — OSINT-аналитик

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, распространение подобной информации иностранными обозревателями приводит к тому, что ВС РФ увеличивает количество авиаударов и атак беспилотниками по этим направлениям.

Related video

Силы обороны Украины якобы начали возводить оборонительные укрепления в Днепропетровской области и готовить регион к обороне. Об этом сообщил французский OSINT-аналитик Клемент Молин.

"Инженерные войска начали строить укрепления за Покровском, а также первые — на пути к Днепру", — написал Моллин в сети "Х".

Он также обнародовал фото, на котором обозначил красными линиями места возведения новых оборонительных укреплений.

Оборонительные укрепления в Днепропетровской области Фото: Соцсети

Генеральный штаб пока не комментировал эту информацию, однако председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Ранок.LIVE" отметил, что обнародованная OSINT-аналитиком информация только увеличивает количество ударов вражеской авиации и беспилотников по этим направлениям.

"Тему расположения мощностей фортификаций я бы всегда оставлял за пределами внимания. Потому что только появляется такая информация, враг сразу начинает под это адаптировать свои тактики, стратегии", — сказал Тимочко.

По его словам, оборонительные укрепления в Днепропетровской области не являются чем-то уникальным, ведь в той или иной степени они выстроены повсюду, тем более в пригородах.

Тимочко назвал "некой историей", когда иностранец указывает конкретное расположение фортификационных сооружений с указанием точных координат.

"Возможно для гражданских это будет выступать залогом какого-то спокойствия. Но они услышали и забыли. А враг не забывает, он начинает это направление дополнительно наращивать ударные силы", — подчеркнул Тимочко.

Напомним, 3 октября Иван Тимочко заявил, что оборона Угледара выполнила свои задачи, поскольку россияне не смогли развернуть свое наступление.

28 сентября в DeepState показали фортификационные укрепления в Горняке.