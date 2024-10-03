РФ не может развернуть наступление: Угледар свою задачу выполнил, — Тимочко

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск, ВС РФ после захвата Угледара могут планировать наступление на Запорожском направлении. Уже можно наблюдать активизацию оккупантов в районе Старомайорска.

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Оборона Угледар выполнила свои задачи, так как россияне не смогли развернуть свое наступление. Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Киев24".

По его словам, Угледар был важной точкой для обороны, ведь находится на высоте и имеет в целом "хорошие" географические и техническое особенности. При этом захват города был для россиян не главной задачей, а лишь частью большого наступления по линии "Угледар-Курахово-Покровск".

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Тимочко отметил, что россияне будут пытаться поэтапно двигаться в этом направлении в зависимости от тех ресурсов, которые у них есть. При этом ВС РФ не смогли развить свое наступление от Угледара, как это было после захвата Авдеевки.

Тимочко заявил, что давно было понимание того, что ВСУ, возможно, придется отходить из Угледара, а потому к этому развитию событий готовились. Новое расположение бойцов зависит от того, насколько есть силы и средства, которые Силы оборону могут задействовать. Также важную роль в построении линий обороны должны были сыграть местные власти.

По словам Тимочко, ВС РФ после захвата Угледара могут планировать наступление на Запорожском направлении. Уже можно наблюдать активизацию оккупантов в районе Старомайорска. Также РФ может усилить свои войска у Покровска или начать выстраивать другие маршруты.

Ранее боец в ВСУ рассказали, что ВС РФ начали активные штурмы вблизи Курахово. По словам военнослужащего Станислава Бунятова, после Угледара новой целью ВС РФ будут населенные пункты Богоявленка и Дальнее. Боец с позывным "Мучной" отмечает, что россиянам остается 5 км до перерезания дороги снабжения севернее Курахово.

Также издание Times написало о захвате Угледара и дальнейшей судьбе Покровска. По словам журналистов, Угледар сильно заминирован и российским войскам нужно время, чтобы очистить город от мин и боеприпасов. Сейчас ВС РФ придется маневрировать примерно 30 километров по открытой местности, чтобы добраться до Покровска.