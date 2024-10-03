"Город-руина": в ВСУ объяснили, зачем Россия оккупировала Угледар (видео)

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, бои за небольшой город в Донецкой области начались практически 2 года назад и лишь сейчас противнику удалось его захватить. Теперь россияне будут пытаться сформировать там плацдарм.

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Из-за давления со стороны российских оккупантов украинские защитники были вынуждены отойти от города Угледар в Донецкой области. Бои за него продолжались несколько лет. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в эфире телемарафона рассказал, для чего он противнику.

По его словам, фактически противостояние за город длилось около 2 лет, с ноября 2022 года. Теперь же Угледар разрушен из-за ударов со стороны ВС РФ. Интенсивные атаки за год превратили всю инфраструктуру в сплошные руины.

В то же время, россияне так и не смогли окружить город на Донбассе, хотя об этом писали как западные СМИ, так и украинские эксперты, отметил глава Совета резервистов Сухопутных войск. Украинские защитники держали удар настолько, насколько это было возможно.

"При выходе из города — это уже был город-руина, как и в свое время Бахмут и Авдеевка. Зайдя в город, враг будет пытаться сформировать плацдарм и накапливать силы, ведь он расположен на высоте. Но это были бы преимущества, если бы враг мог занять промышленные объекты и если бы они заняли оборону, а нам пришлось бы штурмовать", — заявил Иван Тимочко.

Напомним, 2 октября сообщалось, что оккупация Угледара поможет РФ восстановить свою логистику на юге Украины, писали в The New York Times. По словам журналистов, Россия сможет усилить атаки в направлении Покровска, который является железнодорожным и автомобильным узлом.