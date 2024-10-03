"Нечем было воевать": военный рассказал, как можно было удержать Угледар

По словам бойца 72-й бригады ВСУ, господствующая высота, на который расположен Угледар, не смогла компенсировать преимущество россиян в артиллерии.

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Вооруженные силы Украины отошли из Угледара после двух лет обороны, в частности, из-за того, что подразделениям, которые там находились, не хватало бойцов и боеприпасов. Об этом журналистам "Слідство.Інфо" сообщил один из военных в штабе одного из батальонов 72-й бригады ВСУ, имя которого не называют из соображений безопасности.

"У них (ВС РФ, — ред.) паритет в воздухе за счет большего количества fpv-дронов. Россияне также начали дистанционно минировать все подъездные дороги к переднему краю. Да, пехота у них — бомжи, но есть преимущество в средствах и количестве. У нас просто уже некем и нечем было воевать", — сказал военный.

Угледар, август 2024 года Фото: 72-я ОМБр ВСУ

Он пояснил, что даже господствующая высота, на который расположен Угледар, не может компенсировать преимущество в артиллерии у россиян.

"А что такое сейчас господствующая высота, если над тобой висят круглосуточно разведдроны противника. И у него есть преимущество в артиллерии, у нас артиллерии не давали практически, это не так, как было зимой 23-го, когда мы размотали 155-ю бригаду", — отметил боец.

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По его словам, за два года боев в Донецкой области без ротаций его бригада превратилась в небоеспособную единицу.

"За эти два года, с тех пор как мы на Угледарском направлении — только один раз в моем батальоне мы смогли полностью укомплектовать только одну роту — из всего батальона. Раз в три месяца нам приходило пополнение 25 новобранцев, в основном это были "деды" 50+. Их плохо готовили в "учебках", такмеду, они не знали совсем, как и что такое гранатомет-пулемет. Огневая поддержка была нулевая, мы что успевали за неделю здесь на месте их научить, то учили, но поймите, это очень мало времени", — пояснил военный.

Представитель 72-й бригады также подчеркнул, что в батальоне где он служит из 350 человек по штату осталось менее 30.

"Мы говорили неоднократно, что подразделение небоеспособно, нам иногда придавали какие-то силы, но они тоже быстро стирались из-за неадекватно нарезанных задач, например "восстановить утраченные позиции", а мы не могли уже держать те, на которых стояли в тот момент", — говорит военный.

По его словам, сдержать наступление россиян на Угледар можно было бы, если бы его подразделение поменяли хотя бы 2-3 месяца назад.

"Но это зависит, на кого, и какого качества там бы была пехота, не боялась бы она держать передний край", — подытожил украинский защитник.

Напомним, 2 октября в ВСУ официально подтвердили захват города Угледар в Донецкой области российскими войсками.

В этот же день аналитики DeepState заявили, что ВС РФ захватили Угледар. Командир отделения 24 ОШБр Станислав Бунятов сообщил, что Силам обороны пришлось выходить малыми группами с боями, оставляя своих раненых.