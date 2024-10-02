"Пришлось выходить с боями": бойцы и DeepState сообщают об оккупации Угледара (карты)

Военнослужащий Станислав Бунятов заявил, что защитникам пришлось оставлять раненых во время выхода из города. Боец Сил обороны "Мучной" предупредил, что ВС РФ уже двинулись дальше от города.

Related video

ВС РФ захватили город Угледар в Донецкой области и вернули контроль над селом Обуховка в Курской области. Об этом 2 октября сообщили в DeepState.

"Волновахский район (по старой админ.системе) полностью утрачен. Фотография из поездки в район Угледара по приглашению побратима Назара, который в то время был еще в 72-й ОМБр", — отметили аналитики.

Фото, опубликованное аналитиками DeepState Фото: DeepState

Что говорят в ВСУ?

Старший сержант роты и командир отделения 24-й ОШБр "Айдар" ВСУ Станислав "Осман" Бунятов отметил, что за Угледар боролись и положили жизнь ребята из разных подразделений.

"Додержались до того, что бойцам пришлось выходить с боями, под ударными дронами, малыми группами, оставляя раненых на расстрел врагу", — отметил он.

Угледар на карте боевых действий Фото: DeepState

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" рассказал, что после захвата Угледара враг начал наступать в сторону украинских позиций к западу от города. Защитники победили в бою и "затрофеили" российскую БМП.

БМП, которая стала "трофеем" под Угледаром Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

"Враг продолжает расширять зону контроля на запад и начинает активно продавливать тропу к Богоявленке", — проинформировал "Мучной".

Богоявленка и Угледар на карте боевых действий Фото: DeepState

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ об Угледаре не упомянули. Однако в командовании отметили, что Силы обороны продолжают операцию в Курской области.

"За минувшие сутки враг нанес по Курской области 15 авиаударов, применив 20 управляемых авиабомб", — добавила пресс-служба.

Напомним, аналитики ISW 1 октября информировали, что большинство украинских подразделений смогли выйти из Угледара, не попав в окружение ВС РФ.

Бойцы 72-й ОМБр 1 октября заявляли, что Силы обороны контролировали отдельные части Угледара. Информацию о полной оккупации города в войске опровергали.