"Приказа не получали": бойцы 72-й ОМБр заявили, что ВСУ контролируют отдельные части Угледара

По словам украинских защитников, россияне действительно захватили большую часть Угледара, но Силы обороны до сих пор находятся в городе и не получали приказа о выходе из него.

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Отдельные части города Угледар в Донецкой области до сих пор находятся под контролем Сил обороны Украины, что противоречит недавнему сообщению проекта DeepState о полной оккупации города. Об этом "Суспильному" заявили два бойца 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

"Двое военнослужащих 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев сказали "Суспильному", что по состоянию на вечер 1 октября отдельные части Угледара находятся под контролем Сил обороны", — говорится в материале "Общественного".

В то же время военнослужащие 72-й ОМБр сообщили журналистам, что большая часть Угледара все же оказалась в оккупации россиян.

"Приказа о выходе из города бригада не получала", — отметил собеседник "Суспильного".

ВС РФ оккупировали Угледар?

Поздно вечером 30 сентября аналитики DeepState сообщили, что российские оккупационные войска вошли в Угледар и даже вывесили свой триколор в западной части города.

Флаг России в Угледаре Фото: соцсети

Аналитики также отметили, что оккупанты обстреливают центральную часть города, где Силы Обороны продолжают оказывать сопротивление агрессору. Сообщений об оккупации Угледара по состоянию на 30 сентября не было.

1 октября глава Донецкой ОГА Денис Филашкин сообщил, что ситуация в Угледаре крайне тяжелая, поскольку враг почти захватил центр города.

"Сейчас враг находится почти в центре города. Поэтому очень сложно попасть органам власти, подразделениям полиции к этим людям, которые остаются в городе", — сказал Филашкин.

А уже вечером 1 октября в DeepState заявили, что российские войска захватили Угледар.

Вместе с тем в украинском Генштабе эту информацию пока не комментировали, лишь отметили, что на Времовском направлении российская армия наступательных действий не проводила.

Напомним, 1 октября боец 24 ОШБр ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что российские оккупанты пытаются зажать город Угледар Донецкой области с двух сторон.

В этот же день украинский военкор и блогер Богдан Мирошников заявил, что в Угледаре Силы обороны ведут успешные арьергардные бои на северо-восточных окраинах города.