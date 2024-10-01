Россияне вошли в Угледар и вывесили флаги в городе, — DeepState

Российские войска вывешивают свои флаги над разрушенным городом и обстреливают центральную часть Угледара, где Силы Обороны продолжают оказывать сопротивление, сообщает DeepState. Генеральный штаб ВСУ эту информацию официально не подтверждает.

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Российские войска вошли в Угледар Донецкой области с западной и южной части города. Об этом сообщают аналитики канала DeepState.

В западной части города россияне вывесили свои флаги, информируют на канале.

Российский флаг якобы на крыше многоэтажки в Угледаре Донецкой области Фото: соцсети

Кроме того, пехота россиян замечена в городе и в середине многоэтажек.

Также, как отмечается, оккупанты обстреливают центральную часть города, где Силы Обороны продолжают оказывать сопротивление агрессору.

Генеральный штаб ВСУ эту информацию пока не подтверждает. В сводке говорится, что на Времовском направлении подразделения украинских войск неподалеку Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы отбили шесть штурмов россиян. Оккупанты осуществили авиационные удары по районам населенных пунктов Новодонецкое, Тамаровка, Новодаровка и Богоявленка, всего было сброшено 21 авиабомбу.

Напомним, ситуация в Угледаре с каждым днем становится более напряженной и тиски вокруг города, где Россия имеет значительное численное преимущество, закрываются. В таких условиях, рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, трудно говорить об обеспечении украинских войск и эвакуации раненых.

24 сентября сооснователь проекта DeepState Роман Погорелый сообщил в разговоре с Фокусом, что россияне хотят взять Угледар в окружение. Он отметил, что перспектив хорошего сценария мало. Он считает, что окружение возможно, если ничего не изменится, а украинская группировка останется только для того, чтобы держать руины. Для улучшения ситуации нужно вывести силы из возможного окружения на новые рубежи, перегруппировать и продолжить держать оборону.

29 сентября аналитики DeepState сообщили, что российские военные продвигаются в восточную часть Угледара на Донбассе со стороны дач, враг пытается закрепиться в многоэтажках на окраинах города, туда уже забегала пехота. Кроме этого, враг давит с правого фланга.

Днем 30 сентября российские оккупанты осуществили массированный механизированный штурм в районе Угледара, атаковав украинских защитников несколькими колоннами техники.