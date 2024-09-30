Тиски закрываются: в Угледаре РФ имеет численное преимущество до 8 раз, — эксперт (видео)

По словам Владислава Селезнева, если сейчас единственная грунтовая дорога, которая соединяет Угледар с территорией, которая контролируется ВСУ, находится под огневым контролем ВС РФ, то "стоит говорить о более рациональном использовании" Сил обороны.

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Российские войска хотят окружить Угледар. Тиски вокруг города закрываются, ситуация с каждым днем становится более напряженной. Об этом рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Апостроф TV".

По его словам, ключевым фактором является логистика, которая влияет на эффективность ведения боевых действий.

Селезнев заявил, что если сейчас единственная грунтовая дорога, которая соединяет Угледар с территорией, которая контролируется ВСУ, находится под огневым контролем ВС РФ, то "стоит говорить о более рациональном использовании" Сил обороны.

"Если мы начинаем сравнивать, что нам важнее — квадратные километры украинской территории или жизнь и здоровье наших воинов — ответ очевиден", — заявил Селезнев.

По словам эксперта, пока неизвестно, что будут делать Силы обороны, однако ситуация становится более напряженной.

"Это связано не только с тем, что враг продолжает под огневым контролем по меньшей мере юго-восточную часть этого населенного пункта. Даже не с тем, что весь юг этого города — это серая зона. Ключевая проблема заключается в том, что тиски вокруг Угледара продолжают закрываться. При чем ширина этих тисков чем дальше, тем более масштабна. Враг продвигается в сторону Богоявленовки. Передовым штурмовым отрядам врага остался буквально километр, возможно полтора", — отметил Селезнев.

Эксперт заявил, что в таких условиях трудно говорить об обеспечении украинских войск и эвакуации раненых.

"Поэтому мне кажется очевидным, что уже даже перезрел вопрос эвакуации наших военных из этого населенного пункта. Потому что отбить эти тиски, вернуть статус-кво, который был на этом участке в течение двух лет невозможно", — сказал Селезнев.

По его словам, враг имеет в Угледаре численное преимущество до восьми раз.

"Ключевой фактор преимущества РФ на этом направлении — это не только бездумное использование человеческих и технических ресурсов, но и фактор авиации. Мы не имеем достаточного количества ресурсов, чтобы держать российскую авиацию подальше от Угледара", — сказал Селезнев.

Напомним, боец ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что ВС РФ штурмуют несколькими колоннами в районе Угледара. Механизированные штурмы на Угледарском направлении продолжаются в районе Водяное — Екатериновка. Также ВС РФ пытаются улучшить свое положение возле Богоявленки.