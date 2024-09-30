Лещата закриваються: у Вугледарі РФ має чисельну перевагу до 8 разів, — експерт (відео)

За словами Владислава Селезньова, якщо зараз єдина ґрунтова дорога, яка з'єднує Вугледар із територією, що контролюється ЗСУ, перебуває під вогневим контролем ЗС РФ, то "варто говорити про більш раціональне використання" Сил оборони.

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Російські війська хочуть оточити Вугледар. Лещата навколо міста закриваються, ситуація з кожним днем стає більш напруженою. Про це розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі "Апостроф TV".

За його словами, ключовим фактором є логістика, яка впливає на ефективність ведення бойових дій.

Селезньов заявив, що якщо зараз єдина ґрунтова дорога, яка з'єднує Вугледар із територією, яка контролюється ЗСУ, перебуває під вогневим контролем ЗС РФ, то "варто говорити про більш раціональне використання" Сил оборони.

"Якщо ми починаємо порівнювати, що нам важливіше — квадратні кілометри української території чи життя і здоров'я наших воїнів — відповідь очевидна", — заявив Селезньов.

За словами експерта, наразі невідомо, що робитимуть Сили оборони, проте ситуація стає більш напруженою.

"Це пов'язано не тільки з тим, що ворог продовжує під вогневим контролем щонайменше південно-східну частину цього населеного пункту. Навіть не з тим, що весь південь цього міста — це сіра зона. Ключова проблема полягає в тому, що лещата навколо Вугледара продовжують закриватися. При чому ширина цих лещат чим далі, тим масштабніша. Ворог просувається в бік Богоявленівки. Передовим штурмовим загонам ворога залишився буквально кілометр, можливо півтора", — зазначив Селезньов.

Експерт заявив, що в таких умовах важко говорити про забезпечення українських військ та евакуацію поранених.

"Тому мені здається очевидним, що вже навіть перезріло питання евакуації наших військових із цього населеного пункту. Тому що відбити ці лещата, повернути статус-кво, який був на цій ділянці протягом двох років неможливо", — сказав Селезньов.

За його словами, ворог має у Вугледарі чисельну перевагу до восьми разів.

"Ключовий фактор переваги РФ на цьому напрямку — це не тільки бездумне використання людських і технічних ресурсів, а й фактор авіації. Ми не маємо достатньої кількості ресурсів, щоб тримати російську авіацію подалі від Вугледара", — сказав Селезньов.

Нагадаємо, боєць ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що ЗС РФ штурмують кількома колонами в районі Вугледара. Механізовані штурми на Вугледарському напрямку тривають у районі Водяне — Катеринівка. Також ЗС РФ намагаються поліпшити своє становище біля Богоявленки.