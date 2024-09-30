"Ситуація надзвичайно критична": боєць 72-ї ОМБр розповів Фокусу про проблеми ЗСУ у Вугледарі

У Вугледарі спостерігається дуже складна ситуація — ворог тисне, а українське угрупування має великі втрати, командування не дає дозволу на відхід. Про це Фокусу розповів боєць з 72-ї ОМБр.

Related video

До Фокусу звернувся боєць з 72-ї ОМБр, яка нині боронить Вугледар Донецької області, та розповів про критичну ситуацію в місті.

"Ситуація в місті надзвичайно критична, командування дозволу на відхід не дає, бригада має дуже великі втрати, що спричинило несвоєчасне реагування вищих командирів", — сказав військовий ЗСУ.

За його словами, підʼїзди до Вугледара та евакуація заблокована, тоді як єдиний піший шлях виходу перебуває під вогневим контролем російських військових. Військовослужбовець наголосив, що в місті дуже багато поранених, евакуація "середніх" — неможлива. Також боєць не впевнений, що поранені зможуть вийти з Вугледара.

Ворог штурмує Вугледар з трьох боків — Водяне, Пречистівка та Павлівка Фото: DeepStateMAP

Що відбувається на Вугледарському напрямку

Вранці 30 вересня український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" зауважив, що ситуація у Вугледарі складна. Він процитував слова одного з бійця 72-ї ОМБр, який добре володіє обстановкою.

Боєць розповів, що нині ворог штурмує з трьох боків — Водяне, Пречистівка та Павлівка. Росіяни пролізли на південь та захід міста, там йдуть важкі бої. Противник добре прострілює з мінометів та ствольної артилерії пішу дорогу, також використовує багато дронів — FPV, розвідники зі скидами.

"Командування обіцяє ротацію вже тиждень, але постійно відтягують через зовнішні зміни та кажуть триматися. Евакуації немає взагалі, оскільки БМП навіть не встигають доїхати до Вугледара, по них відразу працюють. Дуже багато важких 300, яких винести пішки під дронами нереально, так само безліч 200 лежать просто дорогами", — повідомив військовий з 72-ї ОШБр.

За його словами, продовольчі, БК та паливо закінчуються. На його думку, єдиний варіант — планомірно залишати позиції та поступово з боями виходити хоча б тим, хто може це зробити.

29 вересня аналітики DeepState повідомили, що російські військові просуваються у східну частину Вугледара на Донбасі з боку дач, ворог намагається закріпитися в багатоповерхівках на околицях міста, туди вже забігала піхота. Крім цього, ворог тисне з правого флангу.

Аналітики наголосили, що росіяни взяли під вогневий контроль дорогу на Богоявленку, тривають спроби просування з боку Водяного.

24 вересня співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий повідомив у розмові з Фокусом, що росіяни хочуть взяти Вугледар в оточення. Він зазначив, що перспектив хорошого сценарію мало. Він вважає, що оточення можливе, якщо нічого не зміниться, а українське угрупування залишиться лише для того, аби тримати руїни. Для покращення ситуації потрібно вивести сили з можливого оточення на нові рубежі, перегрупувати й продовжити тримати оборону.

Про можливі подальші сценарії розвитку подій у Вугледарі читайте в матеріалі Фокусу "Росіяни зайшли у Вугледар: чи зможуть окупанти прорвати фронт та що буде з містом".

Нагадаємо, 28 вересня військовий блогер Богдан Мірошников заявив, що ЗС РФ фактично оточили Вугледар у Донецькій області. За його словами, ситуація критична, ворог просувався по флангах.

25 вересня український військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" розповів Фокусу, що попри складну ситуацію у Вугледарі, Сили оборони не потраплять в котел. Він зауважив, що бійці матимуть час, аби вийти з міста.