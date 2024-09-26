"Ворог тисне": "Осман" розповів Фокусу, чи можуть ЗСУ потрапити в котел у Вугледарі

Ситуація в районі Вугледара залишається дуже складною. Ворог тисне з Водяного, і від західної частини в бік дороги Богоявленка — Вугледар. Але не вважаючи на це, Сили оборони не залишаться в оточенні, вважає військовослужбовець Станіслав Бунятов.

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У Вугледарі Донецької області спостерігається складна ситуація. Проте, на думку військовослужбовця 24-ї ОШБр Станіслава Бунятова з позивним "Осман", котла не буде, українські підрозділи матимуть час, аби вийти. Про це він розповів в інтерв'ю Фокусу Чи втрачатиме Україна території та чому партнери заважають закінченню війни: інтервʼю з "Османом".

"У Вугледарі дуже важка ситуація, бо ворог тисне і з Водяного, і від західної частини в бік дороги Богоявленка — Вугледар. Це ставить нас у дуже скрутне становище", — сказав Станіслав Бунятов.

За його словами, якщо противник переріже дорогу Богоявленка — Вугледар, то потрібно відбити захоплену територію до сезону дощів, аби дорожні сполучення залишалися за Силами оборони. Ще один варіант — вийти з міста на лінію оборони в Богоявленку.

"Ворог від Водяного та із заходу тисне, а за річкою Кашлагач вийшов і намагається робити кліщі. І поки що, на жаль, йому це вдається", — пояснив він.

"Осман" зауважив, що у Вугледарі котла не буде, адже підрозділи Сил оборони матимуть час, аби вийти.

"Я не знаю, як це треба буде проспати наступи, проспати ворожі штурми, щоб залишити людей в оточенні. Я вважаю, що котла не буде", — додав він.

Нагадаємо, 25 вересня експрацівник СБУ та військовий експерт Іван Ступак розповів, що у Вугледарі на Донбасі українських бійців оточили з трьох боків. За його словами, вони будуть змушені відступити далі на північ.

24 вересня співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий повідомив, що росіяни хочуть взяти Вугледар в оточення. Зокрема, це прослідковується по тих просуваннях, які окупанти мали в районі декількох населених пунктів.