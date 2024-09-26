"Враг давит": "Осман" рассказал Фокусу, могут ли ВСУ попасть в котел в Угледаре

Ситуация в районе Угледара остается очень сложной. Враг давит с Водяного, и от западной части в сторону дороги Богоявленка — Угледар. Но несмотря на это, Силы обороны не останутся в окружении, считает военнослужащий Станислав Бунятов.

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В Угледаре Донецкой области наблюдается сложная ситуация. Однако, по мнению военнослужащего 24-й ОШБр Станислава Бунятова с позывным "Осман", котла не будет, у украинских подразделений будет время, чтобы выйти. Об этом он рассказал в интервью Фокусу Будет ли Украина терять территории и почему партнеры мешают окончанию войны: интервью с "Османом".

"В Угледаре очень тяжелая ситуация, потому что враг давит и с Водяного, и от западной части в сторону дороги Богоявленка — Угледар. Это ставит нас в очень трудное положение", — сказал Станислав Бунятов.

По его словам, если противник перережет дорогу Богоявленка — Угледар, то нужно отбить захваченную территорию до сезона дождей, чтобы дорожные сообщения оставались за Силами обороны. Еще один вариант — выйти из города на линию обороны в Богоявленке.

"Враг от Водяного и с запада давит, а за рекой Кашлагач вышел и пытается делать клещи. И пока, к сожалению, ему это удается", — пояснил он.

"Осман" отметил, что в Угледаре котла не будет, ведь подразделения Сил обороны будут иметь время, чтобы выйти.

"Я не знаю, как это надо будет проспать наступления, проспать вражеские штурмы, чтобы оставить людей в окружении. Я считаю, что котла не будет", — добавил он.

Напомним, 25 сентября экс-сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак рассказал, что в Угледаре на Донбассе украинских бойцов окружили с трех сторон. По его словам, они будут вынуждены отступить дальше на север.

24 сентября соучредитель проекта DeepState Роман Погорилый сообщил, что россияне хотят взять Угледар в окружение. В частности, это прослеживается по тем продвижениям, которые оккупанты имели в районе нескольких населенных пунктов.