"С двух сторон в осаде": что известно о ситуации в Угледаре

Военный эксперт Александр Мусиенко заверил, что "никаких подарков" ВС РФ в Угледаре не получат. Он объяснил, что враг прорвался на западном фланге после двух лет потерь.

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Самая сложная ситуация на фронте — в районе Угледара. ВС РФ стремятся захватить город, и достигли определенных тактических успехов. Об этом говорится в статье "РБК-Украина" от 26 сентября.

Силы обороны удерживали и укрепляли этот участок примерно два года. Однако враг бросил туда масштабные ресурсы, пытаясь окружить защитников с флангов.

В американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что 24 сентября ВС РФ продвинулись на восток от Угледара. Оккупанты пытаются двигаться на северо-восточном фланге через Водяное и на юго-западный фланг через Пречистовку. Вероятно, они рассчитывают "выдавить" украинских бойцов или окружить их.

"Если украинское командование решит, что риск окружения Угледара российскими войсками или расходы на оборону самого населенного пункта в условиях городских боев слишком велики, украинские войска могут отступить. Однако, если украинские войска решат защищать Угледар и смогут предотвратить попытки россиян окружить его, они могут отступить", — отметили в ISW.

В Forbes 25 сентября сообщили, что 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, возможно, начала отходить из Угледара. Отмечалось, что ситуация критическая и ВС РФ стирают город с земли.

Аналитик Frontelligence Insight предположил, что сейчас происходят "финальные этапы" обороны Угледара. Он выразил надежду, что командование поставило жизнь бойцов выше желания удержать позицию.

В течение двух лет ВС РФ неоднократно атаковали Угледар, но несли потери. Вражеское командование не жалело ни личного состава, ни оружия.

Глобально замысел Кремля может выглядеть так: бойцы должны были наступать в Харьковской области на крайнюю северную точку Донбасса и в районе Угледара на крайнюю южную. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, что целью России было максимально растянуть Силы обороны.

"Фактически с двух сторон Угледар в осаде, можно сказать. Враг атаковал постоянно, наши силы отбивали, наносили урон. Но враг имел успех на западном фланге. Когда они его немного прорвали, то уже стало очевидно, что враг прорывается непосредственно в Угледар, наступает тот момент, когда украинским войскам, скорее всего, придется оттуда выходить, чтобы не подарить агрессору никаких подарков в виде окружения", — отметил эксперт.

Однако с тем, что оккупация Угледара стала вопросом времени, согласны не все. Бои за город идут, а оцепление не фиксируют. При этом там остается часть местных жителей. Аналитики ISW убеждены, что захват Угледара особых тактических и оперативных преимуществ ВС РФ не дал бы.

Напомним, представитель 79 ОДШБр Орест Дрималовский рассказал, что на левом фланге Угледара Силы обороны отбили массированный вражеский штурм. ВС РФ бросили в бой 44 единицы бронетехники.

В Донецкой ОГА 25 сентября сообщили, что в Угледаре остаются около 100 жителей, которые категорически отказываются от эвакуации. В администрации заверили, что на окраинах города ВС РФ нет, но заходят ДРГ.