"Счет идет на дни": эксперт назвал вероятную дату отступления из Угледара (видео)

Из-за мощных ударов управляемыми авиабомбами Силы обороны готовятся вывести из Угледара личный состав и военную технику, пояснил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Согласно оценкам, на это уйдет от нескольких дней и до двух недель.

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Украинские военные, которые держат позиции в Угледаре, окружены с трех сторон и в течение нескольких дней будут вынуждены отступить дальше на север. ВС РФ войдут в город, который перед этим уничтожили управляемыми авиабомбами (КАБами), и окажутся в выгодном положении для оккупации Курахово. Особенность Курахово в том, что через него проходит трасса, которая ведет в Днепропетровскую область в город Покровское. Об угрозах продвижения россиян и возможной дате отступления ВСУ экс-сотрудник СБУ (2004-2015 гг.) и военный эксперт Иван Ступак объяснил в эфире телеканала "Эспрессо".

Бои на Донбассе и Угледар — Ступочко о ситуации по состоянию на 25 сентября

Ступак отметил, что ВСУ в Угледаре находились в выгодном положении, потому что населенный пункт расположен на возвышенности. Однако в сентябре 2024 года россияне получили успехи благодаря КАБам. Поэтому теперь оттуда приходится отводить бойцов Сил обороны, военную технику, оборудование, потому что по состоянию на 25 сентября город окружен с трех сторон — с юга, востока и запада. По его оценкам, отступление от Угледара состоится до 10 октября — это самая оптимистичная оценка. Если ситуация будет ухудшаться стремительнее, то россияне продвинутся быстрее.

"До 10 октября ВСУ придется выйти, возможно даже раньше. Некоторые военные говорят, что счет идет уже на дни", — заявил военный эксперт.

Бои на Донбассе и Угледар 25 сентября

Генштаб ВСУ в отчете, опубликованном на Facebook в 16:00 25 сентября, не комментировал возможность отступления из Угледара. Командование сообщило, что самое горячее направление не Кураховское, к которому относят этот город, а Покровское. Под Покровском состоялось 33 российских штурма, в под Курахово — почти в пять раз меньше, семь атак. Упоминается, что оба направления находятся под массированными ударами КАБов. На карте боевых действий DeepState можно увидеть "клещи", которые охватывают город на Донбассе. В аналитическом отчете, который появился вечером 24 сентября, говорится о новых потерях: врагу удалось продвинуться на 1,4 км к западу от Угледара в районе Пречистовки. Между тем несколько дней назад, 9 сентября, говорилось об успехах россиян на восточном фланге, возле села Водяное.

Бои на Донбассе и Угледар по состоянию на 25 сентября карта Фото: DeepState

Отметим, в июле военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предупреждал, что российское командование в ближайшее время сосредоточится на Угледаре и Курахово. Согласно оценкам обозревателя, в планах Кремля — выйти на трассу N-15, которая направляется через город Покровское Днепропетровской области в город Запорожье.

Напоминаем, 25 сентября глава Донецкой ОГА глава Вадим Филашкин рассказал о ситуации в Угледаре и о том, как действуют россияне для оккупации города.