"Держимся": бойцы 72-й ОМБр о ситуации в Угледаре на Донбассе

Российские оккупанты вошли в Угледар на Донбассе, оборона стала тяжелее. Фокус узнал у военных о боях в городе.

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В Угледаре Донецкой области, где оборону держит 72-я ОМБр, сложилась критическая ситуация. В сети появилась информация о том, что бойцы начали отходить на более выгодные позиции. В частности, издание Forbes со ссылкой на аналитическую группу Frontelligence Insight заявило, что сейчас могут продолжаться завершающие этапы обороны Угледара.

"Я могу лишь надеяться, что были правильные приказы, которые отдают приоритет жизням солдат над любым желанием удержать позицию", — сказал аналитик.

Так в СМИ отметили, что 72-я бригада могла начать постепенно отходить на более удобные для обороны позиции еще на прошлой неделе.

"У меня сложилось впечатление, что Украина постепенно вывела свои силы со временем, чтобы сдать территорию России", — сообщил аналитик разведки из открытых источников Эндрю Перпетуа.

Фокус обратился в пресс-службу 72-й ОМБр для подтверждения или опровержения информации об отходе на другие позиции, но пока бригада не может предоставить комментарии.

Однако источники Фокуса, военнослужащие из 72-й ОМБр, коротко ответили: "Мы держимся!".

Ранее военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил, что 72-й ОМБр не дали пополнить потери личного состава, тогда как бойцов не хватает для ведения оборонительных боев. По его словам, бригада также не пошла на ротацию.

"Я так понимаю, ротация на флангах произошла справа и слева от Угледара, туда зашли войска подразделений территориальной обороны, которые не получили позиции, не выдержали натиска со стороны российских войск. Сегодня Угледар в полуокружении, последствия будут очень тяжелыми", — сообщил эксперт.

Напомним, 24 сентября соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый заявил Фокусу, что россияне хотят взять Угледар на Донбассе в окружение. Он отметил, что это возможно, если украинская группировка останется только для того, чтобы держать руины. Для улучшения ситуации нужно вывести силы на новые рубежи.

25 сентября руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что командование ВСУ даст приказ о выходе украинских военных из Угледара после того, как удержание города станет более сложным.