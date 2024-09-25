"Тримаємось": бійці 72-ї ОМБр про ситуацію у Вугледарі на Донбасі

Російські окупанти увійшли до Вугледара на Донбасі, оборона стала важчою. Фокус дізнався у військових про бої в місті.

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У Вугледарі Донецької області, де оборону тримає 72-га ОМБр, склалася критична ситуація. У мережі зʼявилася інформація про те, що бійці почали відходити на вигідніші позиції. Зокрема видання Forbes із посиланням на аналітичну групу Frontelligence Insight заявило, що нині можуть тривати завершальні етапи оборони Вугледара.

"Я можу лише сподіватися, що відбулися правильні накази, які віддають пріоритет життям солдатів над будь-яким бажанням утримати позицію", — сказав аналітик.

Так у ЗМІ зауважили, що 72-га бригада могла почати поступово відходити на зручніші для оборони позиції ще минулого тижня.

"У мене склалося враження, що Україна поступово вивела свої сили з часом, щоб здати територію Росії", — повідомив аналітик розвідки з відкритих джерел Ендрю Перпетуа.

Фокус звернувся до пресслужби 72-ї ОМБр для підтвердження чи спростування інформації про відхід на інші позиції, але наразі бригада не може надати коментарі.

Проте джерела Фокусу, військовослужбовці з 72-ї ОМБр, коротко відповіли: "Ми тримаємось!".

Раніше Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов зауважив, що 72-й ОМБр не дали поповнити втрати особового складу, тоді як бійців не вистачає для ведення оборонних боїв. За його словами, бригада також не пішла на ротацію.

"Я так розумію, ротація на флангах відбулася праворуч і зліва від Вугледара, туди зайшли війська підрозділів територіальної оборони, які не отримали позиції, не витримали натиску з боку російських військ. Сьогодні Вугледар в напівоточенні, наслідки будуть дуже важкими", — повідомив експерт.

Нагадаємо, 24 вересня співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий заявив Фокусу, що росіяни хочуть взяти Вугледар на Донбасі в оточення. Він зазначив, що це можливо, якщо українське угруповання залишиться лише для того, щоб тримати руїни. Для покращення ситуації потрібно вивести сили на нові рубежі.

25 вересня керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що командування ЗСУ дасть наказ про вихід українських військових з Вугледара після того, як утримання міста стане складнішим.