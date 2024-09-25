"Рахунок йде на дні": експерт назвав ймовірну дату відступу з Вугледара (відео)

Через потужні удари керованими авіабомбами Сили оборони готуються вивести з Вугледара особовий склад та військову техніку, пояснив експрацівник СБУ Іван Ступак. Згідно з оцінками, на це піде від кількох днів та до двох тижнів.

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Українські військові, які тримають позиції у Вугледарі, оточені з трьох боків і протягом кількох днів будуть змушені відступити далі на північ. ЗС РФ увійдуть в місто, яке перед цим знищили керованими авіабомбами (КАБами), і опиняться у вигідному становищі для окупації Курахового. Особливість Курахового у тому, що через нього проходить траса, яка веде у Дніпропетровську область у місто Покровське. Про загрози просування росіян та можливу дату відступу ЗСУ експрацівник СБУ (2004–2015 рр.) та військовий експерт Іван Ступак пояснив в ефірі телеканалу "Еспресо".

Бої на Донбасі та Вугледар — Ступочко про ситуацію станом на 25 вересня

Ступак наголосив, що ЗСУ у Вугледарі перебували у вигідному становищі, бо населений пункт розташований на височині. Однак у вересні 2024 року росіяни здобули успіхи завдяки КАБам. Тому тепер звідти доводиться відводити бійців Сил оборони, військову техніку, обладнання, бо станом на 25 вересня місто оточене з трьох боків — з півдня, сходу та заходу. За його оцінками, відступ від Вугледара відбудеться до 10 жовтня — це найоптимістичніша оцінка. Якщо ситуація погіршуватиметься стрімкіше, то росіяни просунуться швидше.

"До 10 жовтня ЗСУ доведеться вийти, можливо навіть раніше. Деякі військові кажуть, що рахунок йде вже на дні", — заявив військовий експерт.

Бої на Донбасі та Вугледар 25 вересня

Генштаб ЗСУ у звіті, опублікованому на Facebook о 16:00 25 вересня, не коментував можливість відступу з Вугледара. Командування повідомило, що найгарячіший напрямок не Курахівський, до якого відносять це місто, а Покровський. Під Покровськом відбулось 33 російських штурми, а під Кураховим — у майже п'ять разів менше, сім атак. Згадується, що обидва напрямки перебувають під масованими ударами КАБів. На карті бойових дій DeepState можна побачити "кліщі", які охоплюють місто на Донбасі. У аналітичному звіті, який з'явився увечері 24 вересня, ідеться про нові втрати: ворогу вдалось просунутись на 1,4 км на захід від Вугледара в районі Пречистівки. Тим часом кілька днів тому, 9 вересня, ішлося про успіхи росіян на східному фланзі, біля села Водяне.

Бої на Донбасі та Вугледарі станом на 25 вересня, карта Фото: DeepState

Зазначимо, у липні військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко попереджав, що російське командування найближчим часом зосередиться на Вугледарі та Кураховому. Згідно з оцінками оглядача, у планах Кремля — вийти на трасу N-15, яка прямує через місто Покровське Дніпропетровської області до міста Запоріжжя.

Нагадуємо, 25 вересня голова Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів про ситуацію у Вугледарі і про те, як діють росіяни для окупації міста.