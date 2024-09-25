"Місто ще не захоплене": у Вугледар намагаються прорватися російські ДРГ, — ОВА (відео)

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін запевнив, що російських окупаційних військ на околицях Вугледара наразі немає. ЗСУ намагаються вибити ДРГ, які заходять в місто.

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У місті Вугледар, яке штурмує російська армія, продовжують залишатися близько сотні людей, які навідріз відмовляються виїжджати. Завезти гуманітарну допомогу туди дуже складно, бо окупанти прострілюють усі шляхи. Про це повідомив голова Донецької області Вадим Філашкін в ефірі телемарафону у середу, 25 вересня.

За його словами, на підступах до Вугледара українські військові спалили величезну кількість техніки противника, однак окупаційні війська просуваються у напрямку міста.

"На околицях міста ворога ще немає. Заходять ДРГ. Наші захисники намагаються їх вибити. Місто ще не захоплене і будемо сподіватися, що цього не станеться", — розказав Філашкін.

Очільник Донецької ОВА також повідомив, що у Кураховому залишаються 2 500 людей, а в громаді близько 6 тис. Дітей у місті немає.

"Обстановка дуже складна. Кожного дня ворог обстрілює місто керованими авіабомбами. Дуже велика кількість зруйнованого та пошкодженого житла як комунальної, так і приватної власності. Ворог б'є по всім об'єктам критичної інфраструктури, намагається зруйнувати все, щоб взимку нам було дуже і дуже складно", — повідомив Філашкін.

Нагадаємо, 25 вересня військовий оглядач Девід Екс повідомив, що українські війська після двох років оборони схоже, почали відступати з Вугледара.

Фокус звернувся до пресслужби 72-ї ОМБр для підтвердження чи спростування цієї інформації, однак там повідомили, що коментарі поки надати не можуть. Водночас джерела Фокусу серед військовослужбовців з бригади імені Чорних Запорожців коротко відповіли: "Ми тримаємось!".