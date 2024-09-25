"Город еще не захвачен": в Угледар пытаются прорваться российские ДРГ, — ОВА (видео)

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин заверил, что российских оккупационных войск в окрестностях Угледара пока нет. ВСУ пытаются выбить ДРГ, которые заходят в город.

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В городе Угледар, который штурмует российская армия, продолжают оставаться около сотни людей, которые наотрез отказываются выезжать. Завезти гуманитарную помощь туда очень сложно, потому что оккупанты простреливают все пути. Об этом сообщил глава Донецкой области Вадим Филашкин в эфире телемарафона в среду, 25 сентября.

По его словам, на подступах к Угледару украинские военные сожгли огромное количество техники противника, однако оккупационные войска продвигаются в направлении города.

"На окраинах города врага еще нет. Заходят ДРГ. Наши защитники пытаются их выбить. Город еще не захвачен и будем надеяться, что этого не произойдет", — рассказал Филашкин.

Глава Донецкой ОГА также сообщил, что в Курахово остаются 2 500 человек, а в громаде около 6 тыс. детей в городе нет.

"Обстановка очень сложная. Каждый день враг обстреливает город и управляемыми авиабомбами. Очень большое количество разрушенного и поврежденного жилья как коммунальной, так и частной собственности. Враг бьет по всем объектам критической инфраструктуры, пытается разрушить все, чтобы зимой нам было очень и очень сложно", — сообщил Филашкин.

Напомним, 25 сентября военный обозреватель Дэвид Экс сообщил, что украинские войска после двух лет обороны похоже, начали отступать из Угледара.

Фокус обратился в пресс-службу 72-й ОМБр для подтверждения или опровержения этой информации, однако там сообщили, что комментарии пока предоставить не могут. В то же время источники Фокуса среди военнослужащих из бригады имени Черных Запорожцев коротко ответили: "Мы держимся!".