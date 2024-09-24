ЗС РФ окупували Українськ, обходять Вугледар і Селидове: дані Генштабу та аналітиків (карти)

Лінія фронту між Селидовим та поруч із Вугледаром змістилася на відстань від 1 до 4 км, показали аналітики DeepState. Ймовірно, відбулась окупація Українська. Генштаб ЗСУ не підтвердив цю інформацію.

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Підрозділи ЗС РФ, імовірно, мають успіхи на трьох відтинках фронту на сході. Ворогу вдалося пройти 1,4 км на захід від Вугледара і він намагається обхопити населений пункт з трьох боків. Між Селидовим та Кураховим також є просування росіян. На одній із ділянок ЗСУ довелося відійти майже на 4 км. Про втрату села Українська аналітики проєкту DeepState написали у Telegram-каналі. Фокус проаналізував заяву аналітиків і повідомлення Генштабу ЗСУ.

Аналітики оновили карту бойових дій о 17:00 24 вересня. У дописі йдеться про зміни на трьох напрямках лінії фронту від Куп'янська до Вугледара. Росіянам вдалось окупувати одне село та просунутисб у п'яти населених пунктах, повідомили на DeepState.

Покровсько-курахівський напрямок. Російські підрозділи окупували село Українськ (площа — 4 кв. км). Крім того, на цьому відтинку ворог просунувся ще ближче до Селидового біля Михайлівки (на 1,4 км), в Желанному Першому (на 1 км), в Невельському (на 3,8 км).

Бої на Донбасі - ситуація під Селидовим 24 вересня, село Українськ Фото: DeepState

Вугледар. Західніше від міста, яке українці утримували з перших днів вторгнення, росіяни просунулися біля села Пречистівка, пояснили аналітики. Орієнтовна відстань, яку вдалося пройти ворогу — близько 1,4 км. На карті бойових дій бачимо, що відстань між двома "клинами", які охоплюють Вугледар, близько 7 км.

Бої на Донбасі — ситуація під Вугледаром 24 вересня, село Пречистівка Фото: DeepState

Лиманський напрямок. Аналітики назвали село, біля якого ЗС РФ просунулися на 500 м, — це Невське. Населений пункт розташований посеред плацдарму між Боровою і Лиманом, свідчить карта.

Бої на Донбасі — ситуація на Лиманському напрямку 24 вересня, село Невське Фото: DeepState

Бої на Донбасі та окупація Українська — деталі

Генштаб ЗСУ офіційно не підтвердив втрату села Українськ. В останньому звіті командування, який з'явився о 16:00 24 вересня, вказано, що ЗС РФ на Лиманському та Покровському напрямках атакували найбільше — по 15 разів. Під Кураховим — дещо менше, 10 разів. Серед населених пунктів є ті, про які повідомили DeepState, або ті, які розташовані неподалік: Невське (під Лиманом), Цукурине, Желанне Друге (біля Селидового та Українська), Водяне та Вугледар.

Зазначимо, український військовий із позивним "Мучной" вдень 24 вересня також писав про ситуацію на Курахівському напрямку. З його слів, бійцям довелося відійти з Желанного Другого, а ворог продовжує тиснути на два села поруч, які може взяти в "кліщі".

Нагадуємо, командир мотопіхотної "Залізної роти" 72-ї ОМБр ім. Чорних запорожців розповів, які засоби застосовують ЗС РФ у боях під Вугледаром. Тим часом керівник Центру протидії дезінформації пояснив, завдяки чому ворог має успіхи на Курахівському напрямку.