Окупанти пішли у фланг Вугледару: у ЦПД розкрили "рецепт" ворожого успіху (карта)

Керівник центру Андрій Коваленко пояснив, що місто розташоване на висоті, тож його було зручно обороняти. Однак ситуація дещо змінилась через активізацію ворожої авіації та застосування КАБів.

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Ситуація в районі Вугледару у Донецькій області загострилася. Деталями 24 вересня у своєму Telegram-каналі поділився керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Раніше це місто було зручно обороняти, воно на висоті. Але з активним приходом на фронт КАБів, ворогу вдалося його зруйнувати, і рухатися у фланг", — пояснив він.

Начальник ЦПД підкреслив, що ворог досягає успіху в районі Вугледару завдяки обстрілам.

"На жаль, КАБ і авіація — це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися", — написав він.

Вугледар на мапі бойових дій Фото: Deep State

Водночас у DeepState зауважили, що російські окупанти "стирають" Вугледар. Аналітики повідомили, що ситуація там критична та продовжує ускладнюватись. Ворог намагається оточити місто, паралельно рівняючи його з землею завдяки артилерії та керованим авіабомбам тощо.

"Тримати до останнього — означає ставити руїни вище за ціну наших військових, що є неприпустимим. Про сьогоднішні наслідки потрібно було думати раніше, а тепер вже запізно. Хоча бійці 72 бригади не здаються і попри все продовжують виконувати свою роботу", — додали експерти.

У ранковому звіті Генерального штабу згадувалось, що в районі Павлівки та Вугледару ЗС РФ здійснили 8 спроб захопити українські позиції.

Нагадаємо, 23 вересня боєць Сил оборони "Мучной" інформував, що ЗС РФ контролюють Вугледарські дачі та тиснуть з південного сходу міста. Він заявив, що "кільце навколо Вугледару звужується".

Вже 24 вересня боєць ЗСУ "Алекс" заявив, що російським окупантам вдалося зайти на "крайні вулиці" Вугледара. Однак, з його слів, закріпитись ворогу не вдається.