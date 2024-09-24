Оккупанты пошли во фланг Угледара: в ЦПД раскрыли "рецепт" вражеского успеха (карта)

Руководитель центра Андрей Коваленко объяснил, что город расположен на высоте, поэтому его было удобно оборонять. Однако ситуация несколько изменилась из-за активизации вражеской авиации и применения КАБов.

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Ситуация в районе Угледара в Донецкой области обострилась. Деталями 24 сентября в своем Telegram-канале поделился руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Раньше этот город было удобно оборонять, он на высоте. Но с активным приходом на фронт КАБов, врагу удалось его разрушить, и двигаться во фланг", — пояснил он.

Начальник ЦПД подчеркнул, что враг достигает успеха в районе Угледара благодаря обстрелам.

"К сожалению, КАБ и авиация — это единственное, что позволяет вражеской пехоте двигаться", — написал он.

Угледар на карте боевых действий Фото: Deep State

В то же время в DeepState отметили, что российские оккупанты "стирают" Угледар. Аналитики сообщили, что ситуация там критическая и продолжает усложняться. Враг пытается окружить город, параллельно сравнивая его с землей благодаря артиллерии и управляемым авиабомбам и тому подобное.

"Держать до последнего — значит ставить руины выше цены наших военных, что недопустимо. О сегодняшних последствиях нужно было думать раньше, а теперь уже поздно. Хотя бойцы 72 бригады не сдаются и несмотря на все продолжают выполнять свою работу", — добавили эксперты.

В утреннем отчете Генерального штаба упоминалось, что в районе Павловки и Угледара ВС РФ осуществили 8 попыток захватить украинские позиции.

Напомним, 23 сентября боец Сил обороны "Мучной" информировал, что ВС РФ контролируют Угледарские дачи и давят с юго-востока города. Он заявил, что "кольцо вокруг Угледара сужается".

Уже 24 сентября боец ВСУ "Алекс" заявил, что российским оккупантам удалось зайти на "крайние улицы" Угледара. Однако, по его словам, закрепиться врагу не удается.