"По флангам в относительном окружении": ВС РФ могут "закрыть в кольцо" Курахово, — боец ВСУ

Представитель 33 ОМБр Назар Войтенков подчеркнул, что оккупанты хотели высадить десанты в посадках, а вместо этого навсегда остаются в украинских полях. Он рассказал, что на Кураховском направлении за РФ воюют иностранцы, которые даже не знают русского языка.

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Российские оккупанты теоретически могли бы взять Курахово в кольцо, но благодаря Силам обороны им это не удается. Подробнее о ситуации на фронте 24 сентября в эфире "Эспрессо" рассказал и.о. пресс-офицера 33 отдельная механизированная бригада ВСУ Назар Войтенков.

По его словам, на Кураховском направлении оперативная ситуация "напряженно стабильная". С 19 сентября враг совершил несколько штурмов, пытаясь высадить группы десантов в украинских посадках, но все их удалось отбить. За последние два дня были уничтожены более 16 единиц техники и более 60 военных личного состава ВС РФ.

"Сейчас Курахово по флангам находится в окружении относительном. То есть в случае, если бы россияне продвинулись дальше на Угледарском и Покровском направлениях, у них была бы действительно возможность зайти в тыл и закрыть в кольцо город Курахово. Но пока, слава всем Силам обороны, им это не удается", — отметил представитель бригады.

Он пояснил, что на Покровском направлении захватчиков удалось остановить. Сейчас они уже никуда не продвигаются.

"Так же и здесь. Мы их остановили, и ни один штурм у них не был успешным (...) Они просто гибнут в полях и все", — подчеркнул Войтенков.

Он также рассказал, что на Кураховское направление перебрасывают неподготовленные войска. Среди захватчиков есть такие, которые "в окопы прямо из техники забегают без брони и даже без оружия". Во время последних боев на Кураховском направлении увидели бойцов-иностранцев, которые были завербованы РФ. И.о. пресс-офицера предположил, что они жили в России и согласились идти на войну из-за окончания визы. Некоторые военнопленные не понимают ни русского, ни английского языка.

"Таких здесь достаточно, откровенно говоря. Почему они идут служить, я не знаю. Почему не убегают, тоже не знаю. (...) Просто какие-то несчастья, которые даже не знают, как действовать на поле боя. Им дают условно базовые инструкции, и дальше воюйте как хотите", — сообщил военнослужащий.

Он добавил, что в Курахово сейчас опасно, и призвал гражданское население эвакуироваться для сохранения собственной жизни и упрощения работы ВСУ.

Напомним, военный ВСУ "Алекс" сообщил, что российские оккупанты смогли войти в Угледар в Донецкой области и пытаются там закрепиться.

Военнослужащий Кирилл Сазонов рассказал, что ВС РФ любой ценой хотят захватить всю Донецкую область до начала мирных переговоров.