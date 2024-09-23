РФ хочет любой ценой захватит всю Донецкую область до начала переговоров, — боец

Как рассказал Кирилл Сазонов, ВС РФ не бросают новые бригады в бой. Они уже не могут поддерживать новые направления и штурмовать так, как это было год назад, когда они наступали сразу в нескольких местах.

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Россия хочет захватить всю Донецкую область до начала переговоров любой ценой, однако ресурсы врага на пределе. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире "Ранок.LIVE".

По его словам, текущая осень является решающей в войне. Сейчас россиян стоит задача до зимы захватить как можно больше территорий Украины. Они готовы сжечь все резервы.

Кирилл Сазонов о наступлении россиян и переговорах (смотреть с 21 минуты)

"Потому что зимой, когда начнутся переговоры, где-то после Нового года, будут много аргументов говорить дипломаты, но главное — это карта, которая будет лежать на столе — карта линии боевого соприкосновения. Враг пытается как можно больше ее продвинуть. Главная задача у них, как мы видим, оккупировать всю Донецкую область до начала переговоров. На это бросают все резервы", — сказал он.

Сазонов также отметил, что ВС РФ не бросают новые бригады в бой. Они уже не могут поддерживать новые направления и штурмовать так, как это было год назад, когда они наступали сразу в нескольких местах.

"Они могут только поддерживать то, что у них сейчас есть. Все пополнение, что сейчас приходит, это только компенсация тех потерь, которые у них есть. Насколько у них хватит ресурсов — я не знаю. Надеюсь, что не на год, а меньше", — заявил военный.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский назвал последствия отказа Байдена поддержать план победы. Если действующий президент США Джо Байден откажется от плана победы Украин, это означает, что он поддержит длительную войну с большим количеством погибших, пояснил президент Владимир Зеленский. Особенность этого плана — отсутствие участия РФ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ используют ядовитые БПЛА, вызывающие химические ожоги. По словам командира батальона Юрия Федоренко, противник не брезгует методами и использует все возможные средства для попытки уничтожения украинцев. Если раньше оккупанты минировали дроны, то сейчас обрабатывают опасным веществом.