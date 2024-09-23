ВС РФ используют ядовитые БПЛА, вызывающие химические ожоги, — комбат ВСУ

По словам командира батальона Юрия Федоренко, противник не брезгует методами и использует все возможные средства для попытки уничтожения украинцев. Если раньше оккупанты минировали дроны, то сейчас обрабатывают опасным веществом.

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В ОТУ "Харьков" накануне сообщили о том, что ВС РФ начали обрабатывать свои беспилотники неизвестным веществом, которое в случае контакта вызывает химические ожоги. Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко Юрий Федоренко в эфире "Громадського радiо" подтвердил это.

По его словам, россияне не брезгуют способами и применяют все средства вооружения, которые помогают им уничтожать украинцев. Соответственно, никакие правила для противника не существуют.

"Они не придерживаются никаких определенных общемировых правил ведения войны. Поэтому противник применяет против нас все, за исключением ядерного оружия. Это и белый фосфор, это и отравляющие вещества. Это, в частности, новая тактика, которую применяет противник. Сначала россияне минировали свои средства БпЛА, сейчас — обрабатывают их дополнительными химическими веществами. Целями которых является максимальное отравление наших военных, в частности химические ожоги. Поэтому правила на фронте просты — все, на что глаз обращает свое внимание — не бери в руки", — заявил Юрий Федоренко.

Украинская сторона, продолжает командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр, так поступать не может, ведь придерживается всех правил. Соответственно, Силы обороны не прибегают к использованию ядовитых веществ.

"Что касается Украины, у нас ситуация несколько иная. Мы являемся подписантами ряда конвенций. Мы ратифицировали их внутри государства. Соответственно приходится наращивать способности и усилия теми средствами, которыми мы можем работать. В частности, беспилотные системы на сегодняшний день являются безальтернативным инструментом к разведке противника, выявлению его и высокоэффективному точному уничтожению", — подытожил Юрий Федоренко.

Напомним, 5 сентября сообщалось, что под Запорожьем ВС РФ используют дроны с химическими боезарядами. В течение суток ВС РФ 200 раз применили беспилотники для ударов по позициям Сил обороны на юге, рассказывал представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий. Почти каждый десятый сброс — химический боезаряд с отравляющим веществом.