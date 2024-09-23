ЗС РФ використовують отруйні БПЛА, що викликають хімічні опіки, — комбат ЗСУ

За словами командира батальйону Юрія Федоренка, противник не гребує методами і використовує всі можливі засоби для спроби знищення українців. Якщо раніше окупанти мінували дрони, то зараз обробляють небезпечною речовиною.

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В ОТУ "Харків" напередодні повідомили про те, що ЗС РФ почали обробляти свої безпілотники невідомою речовиною, яка в разі контакту викликає хімічні опіки. Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка Юрій Федоренко в ефірі "Громадського радіо" підтвердив це.

За його словами, росіяни не гребують способами і застосовують усі засоби озброєння, які допомагають їм знищувати українців. Відповідно, жодних правил для противника немає.

"Вони не дотримуються жодних певних загальносвітових правил ведення війни. Тому противник застосовує проти нас усе, за винятком ядерної зброї. Це і білий фосфор, це і отруйні речовини. Це, зокрема, нова тактика, яку застосовує противник. Спочатку росіяни мінували свої засоби БПЛА, зараз — обробляють їх додатковими хімічними речовинами, метою яких є максимальне отруєння наших військових, зокрема хімічні опіки. Тож правила на фронті прості — усе, на що око звертає свою увагу — не бери до рук", — заявив Юрій Федоренко.

Українська сторона, продовжує командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр, так чинити не може, адже дотримується всіх правил. Відповідно, Сили оборони не вдаються до використання отруйних речовин.

"Щодо України, у нас ситуація дещо інша. Ми є підписантами низки конвенцій. Ми ратифікували їх усередині держави. Відповідно, доводиться нарощувати спроможності та зусилля тими засобами, якими ми можемо працювати. Зокрема, безпілотні системи на сьогодні є безальтернативним інструментом для розвідки противника, виявлення його та високоефективного точного знищення", — підсумував Юрій Федоренко.

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що під Запоріжжям ЗС РФ використовують дрони з хімічними боєзарядами. Протягом доби ЗС РФ 200 разів застосували безпілотники для ударів по позиціях Сил оборони на півдні, розповідав речник ТСОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій. Майже кожне десяте скидання — хімічний боєзаряд з отруйною речовиною.