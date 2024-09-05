200 сбросов с ядом: под Запорожьем ВС РФ используют дроны с химическими боезарядами

В течение суток ВС РФ 200 раз применили беспилотники для ударов по позициям Сил обороны на юге, рассказал представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий. Почти каждый десятый сброс — химический боезаряд с отравляющим веществом.

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Подразделения ВС РФ несколько уменьшили штурмовые действия на Запорожском и Приднепровском направлении. Количество атак на некоторых участках: пять под Крынками, 11 под Роботиным и Ореховым. В то же время россияне активно применяют химическое оружие для ударов по украинским позициям. В течение августа насчитали 200 таких случаев. Об особенностях применения Россией химического оружия представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал в эфире телеканала "Мы — Украина".

Лиховий сообщил, что враг прикрепляет химические боезаряды к дронам, которые бьют по фортификациям бойцов Сил обороны. По его словам, в августе сбросов с ядом было около 200 шт. Больше подобных атак происходит на Запорожском направлении, чем на Приднепровском. В сентябре атаки продолжились. Например, в течение суток 4 сентября россияне сделали 13 таких сбросов.

"Российские войска постоянно применяют отравляющие вещества, которые они сбрасывают с коптеров, с беспилотников. За август они сбросили около 200 таких боеприпасов с отравляющими веществами — это на всей протяженности линии соприкосновения в операционной зоне ОСУВ "Таврия". Чуть больше этого происходит в Запорожской области", — прозвучало в эфире.

Офицер также рассказал об особенностях боев, которые ведут ВС РФ на южном отрезке фронта. Например, севернее Крынок россияне пытаются прорваться на правый берег и гонят вперед малые штурмовые группы на катерах. Кроме того, по всей линии соприкосновения активно применяют коптеры, которыми усиливают работу артиллерии, отметил Лиховий. За прошедшие сутки насчитали 200 ударов дронов, которые суммарно несли 300 зарядов, сказал он.

Ситуация на юге — детали

В отчете Генштаба ВСУ рассказали о ситуации на южном фронте по состоянию на 18:00 5 сентября. Количество атак ВС РФ на данном направлении существенно меньше, чем в Донецкой области, доложило командование. В частности, под Времовкой состоялось шесть штурмов, под Гуляйполем — ноль, под Ореховым и Роботиным — один, на Приднепровье — два. На карте боевых действий проекта DeepState также видим меньшую активность врага на 480-километровом фронте, который удерживает ОСУВ "Таврия".

Бои на юге — ситуация на Запорожском и Приднепровском направлении 5 сентября Фото: DeepState

Отметим, 15 августа Фокус рассказывал о случае применения химического оружия на российско-украинской войне. Событие произошло в Курской области, рассказал боец Сил обороны с позывным "Тень". Как выяснилось, враг сбросил гранаты с ядовитыми веществами, но не против украинцев, а против собственных раненых на стабилизационном пункте. По словам бойца, в радиоэфире было "громко", когда россияне делились впечатлениями от инцидента.

Напоминаем, 2 сентября военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий объяснил, почему, по его мнению, Россия не рискнет применить ядерную бомбу на российско-украинской войне.