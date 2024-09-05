200 скидів з отрутою: під Запоріжжям ЗС РФ використовують дрони з хімічними боєзарядами

Протягом доби ЗС РФ 200 разів застосували безпілотники для ударів по позиціях Сил оборони на півдні, розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій. Майже кожен десятий скид — хімічний боєзаряд з отруйною речовиною.

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Підрозділи ЗС РФ дещо зменшили штурмові дії на Запорізькому та Придніпровському напрямку. Кількість атак на деяких ділянках: п'ять під Кринками, 11 під Роботиним та Оріховим. Водночас росіяни активно застосовують хімічну зброю для ударів по українських позиціях. Протягом серпня нарахували 200 таких випадків. Про особливості застосування Росією хімічної зброї речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів у ефірі телеканалу "Ми — Україна".

Лиховій повідомив, що ворог прикріплює хімічні боєзаряди до дронів, які б'ють по фортифікаціях бійців Сил оборони. З його слів, у серпні скидів з отрутою було близько 200 шт. Більше подібних атак відбувається на Запорізькому напрямку, ніж на Придніпровському. У вересні атаки продовжились. Наприклад, протягом доби 4 вересня росіяни зробили 13 таких скидів.

"Російські війська постійно застосовують отруйні речовини, які вони скидають із коптерів, із безпілотників. За серпень вони скинули приблизно 200 таких боєприпасів з отруйними речовинами — це на всій протяжності лінії зіткнення в операційній зоні ОСУВ "Таврія". Трохи більше цього відбувається в Запорізькій області", — пролунало в ефірі.

Офіцер також розповів про особливості боїв, які ведуть ЗС РФ на південному відрізку фронту. Наприклад, північніше Кринків росіяни намагаються прорватись на правий берег і женуть вперед малі штурмові групи на катерах. Крім того, по усій лінії зіткнення активно застосовують коптери, якими підсилюють роботу артилерії, зауважив Лиховій. Протягом минулої доби нарахували 200 ударів дронів, які сумарно несли 300 зарядів, сказав він.

Ситуація на півдні — деталі

У звіті Генштабу ЗСУ розповіли про ситуацію на південному фронті станом на 18:00 5 вересня. Кількість атак ЗС РФ на цьому напрямку суттєво менша, ніж на Донеччині, доповіло командування. Зокрема, під Времівкою відбулось шість штурмів, під Гуляйполем — нуль, під Оріховим і Роботиним — один, На Придніпров'ї — два. На карті бойових дій проєкту DeepState також бачимо меншу активність ворога на 480-кілометровому фронті, який втримує ОСУВ "Таврія".

Бої на півдні - ситуація на Запорізькому та Придніпровському напрямку 5 вересня Фото: DeepState

Зазначимо, 15 серпня Фокус розповідав про випадок застосування хімічної зброї на російсько-українській війні. Подія сталась в Курській області, розповів боєць Сил оборони з позивним "Тінь". Як з'ясувалось, ворог скинув гранати з отруйними речовинами, але не проти українців, а проти власних поранених на стабілізаційному пункті. Зі слів бійця, у радіоефірі було "гучно", коли росіяни ділились враженнями від інциденту.

Нагадуємо, 2 вересня військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий пояснив, чому, на його думку, Росія не ризикне застосувати ядерну бомбу на російсько-українській війні.