Битва за Покровск: чего ожидать от сражения на ключевом участке восточного фронта, — карта

Населенный пункт находится на границе Донецкой области, а его потеря создаст новые угрозы для Сил обороны Украины, отмечают военные эксперты. Между тем Россия перебрасывает часть войск в Курскую область, что теоретически ослабит наступательный потенциал ВС РФ под Покровском.

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Одним из самых горячих точек Донбасского фронта является Покровское направление, где Вооруженные силы РФ в последнее время показывают относительно быстрые темпы продвижения. Вести из-под Покровска вызывают неоднозначную реакцию как военных аналитиков, так и официальных лиц — некоторые из них говорят о тяжелой, но контролируемой ситуации, другие же полагают, что положение украинских сил катастрофическое. Фокус собрал информацию о том, как развивались события на данном участке фронта и как военные специалисты оценивают обстановку на Покровском направлении.

Динамика боевых действий

Еще в начале апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российская армия на восточном фронте будет активно действовать на Покровском направлении, поскольку данный населенный пункт имеет стратегическое значение для Сил обороны.

Как оказалось прогнозы главы ГУР оправдались, и российским войскам в конце апреля удалось осуществить прорыв украинской обороны в районе Очеретино. Именно потеря данного населенного пункта, по мнению некоторых аналитиков, дала противнику почву для создания плацдарма с целью дальнейшего продвижения в сторону Покровска.

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Так израильский военный обозреватель Давид Шарп отметил, что в результате вклинения подразделений ВС РФ в порядки украинских сил создалась угроза флангам и, как результат, чревата серьезными территориальными потерями для Украины.

В свою очередь политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко комментируя прорыв россиян обратил внимание на развитие движения неприятеля по флангам с целью реализовать сценарий продвижения к Покровску по трассе 0511.

Согласно данным мониторинговой группы Deep State, с начала мая по конец августа россиянам удалось взять под контроль агломерацию восточнее Новогродовки. При этом за июль войска РФ продвинулись в направлении Очеретино — Прогресс — Желанное, охватывая с севера позиции украинских сил в районе Камышевки, и развивая наступление по флангам. А ближе к концу августа противником была создана угроза украинским войскам, которые держали оборону по реке Волчья и Карловского водохранилища.

Покровское направление на 1 мая 2024 Фото: deepstatemap.live Покровское направление на 1 сентября 2024 Фото: deepstatemap.live

В итоге силы неприятеля вышли к Селидово — ключевому населенному пункту, расположенному приблизительно в 20 км южнее Покровска. В то же время идут бои на подступах к Воздвиженке и Гродовке по направлению ко второму ключевому городу у Покровска — Мирнограду, через который проходит важнейшая для ВСУ трасса на Константиновку и Часов Яр.

Комментарии официальных лиц

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники на Покровском направлении отбили 63 штурмовых и наступательных действий противника. Бои велись вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Калиновое, Гродовка, Новогродовка, Карловка, Мариновка и Михайловка.

"Наибольшая концентрация вражеских атак была в районе Новогродовки, противник активно применял авиацию", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ситуацию прокомментировали и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, обстановка под Покровском носит крайне напряженный характер, и чтобы сдерживать неприятеля, командованию приходится принимать "нестандартные решения для укрепления обороны и уничтожения наступающего противника".

"Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск", — сообщил главком.

Оценки обозревателей

Аналитики Deep State также дали оценку интенсивности боевых действий на Покровском направлении, опубликовав соответствующую инфографику. По словам специалистов, действительно август выдался "крайне тяжелым и горячим" для Вооруженных сил Украины. Так в оперативных сводках украинского Генштаба говорилось о 215 боестолкновениях на данном участке фронта.

"В общем, среднесуточное количество боев составило аж 145, при этом вторая половина месяца имела показатель в среднем 164 столкновения в сутки", — пишут эксперты.

Фото: DeepState

Такая интенсивность боев безусловно ведет к большим потерям в рядах ВС РФ, поэтому российское командование для поддержания темпов наступления вынуждено вводить резервы. На это обратил внимание военный обозреватель службы BBC Илья Абишев. По его словам, после захвата Очеретино и серии медленных, но успешных наступательных операций на Покровском направлении российская армия продолжает продвигаться в сторону районного центра. На этом участке сосредоточены основные силы группировки войск "Центр", и туда же перебрасываются наиболее боеспособные резервы, которые вынуждены вести кровопролитные бои.

Абишев пишет, что судя по всему в ближайшее время Новгородовка перейдет под контроль россиян, а украинское командование, вероятно, сосредоточило основные усилия на обороне самого Покровска, оставив Новогродовку менее защищенной.

В таком контексте пишут и аналитики Института изучения войны (ISW). По их мнению, городские районы без достаточной защиты не представляют собой непреодолимых препятствий. Поэтому, вероятно, командование Сил обороны решило, что удержание Новогродовки не оправдает возможные потери.

Битва за Покровск: перспективы

Украинский военный аналитик Александр Коваленко подчеркнул, что Новогродовка могла бы держать оборону несколько месяцев. Он отметил, что первые штурмовые действия на окраинах города начались 21 августа, и за неполную неделю российским войскам удалось продвинуться на 3,5 километра по железной дороге.

"Штурмовые действия в районе железных дорог всегда были сложной задачей для противника, и такие искусственные преграды часто сравниваются с естественными, как реки и водоемы. Однако в этот раз ситуация оказалась иной", — отметил эксперт.

Коваленко также указал, что дело не в высоком уровне подготовки штурмующих подразделений российской армии и не в недостаточной защите украинских сил. По его мнению, существуют другие факторы, о которых все чаще говорят военные эксперты.

"Сейчас давление на Селидове только нарастает, но удержание этого укрепрайона СОУ сулит, куда большую результативность и куда большее истощение РОВ, нежели направление Очеретино-Новогродовка", — пишет обозреватель.

Фото: Андрей Коваленко / Telegram

Вместе с тем поступила информация, что начали Россия начала переброску своих подразделений с Покровского направления в Курскую область. В частности, речь идет о 15-й отдельной мотострелковой бригаде и части 1-й "Славянской" мотострелковой бригады. Однако, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), это не ослабит наступательные действия РФ в Донецкой области, поскольку бригада не была ключевой в операциях на Донбассе и ее отвод не окажет значительного влияния на боевые действия.

В то же время если подобные маневры продолжатся, это может в конечном итоге изменить динамику боевых действий на этом участке фронта, подчеркивают эксперты.

Журналисты издания The Telegraph предположили, что у ВС РФ на данном направлении имеется значительное преимущество в силах и ресурсах. Например, соотношение в артиллерии, беспилотниках и других ресурсах оценивается как 4:1 в пользу российских войск. Кроме того, россияне активно применяют мощные средства радиоэлектронной борьбы, что усложняет действия украинских сил на передовой.

Обозреватели подчеркнули, что если Покровск будет захвачен российскими войсками, это создаст серьезные проблемы для логистики украинских военных в Донецкой области, так как город является важным стратегическим узлом, поддерживающим фронт в соседних районах, таких как Торецк, Часов Яр, Славянск, Краматорск и Константиновка. Потеря этого узла может привести к нарушению снабжения и усложнению обороны на этом участке фронта.

"Другими словами, россияне готовы завоевать значительную часть Донецкой области — одну из их заявленных целей войны — поставить под опасную угрозу остальные украинские опорные пункты и угрожать наступлением на Днепр", — говорится в материале.

В заключение отметим, что более чем двухлетний опыт ведения боевых действий в городской застройке свидетельствует о том, что перед противником стоит весьма непростая задача. Бои за населенные пункты такого масштаба могут вестись месяцами, о чем свидетельствуют сражения за Бахмут, Авдеевку, Часов Яр и т.п. Более того, аналитики отмечают переброску российских сил под Курск, что может привести к ослаблению наступательного потенциала противника на Покровском направлении.

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