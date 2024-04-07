Россия усилит наступление на Донбассе: Буданов назвал сроки и направление (карта)

Российская армия в конце весны перейдет к наступательным действиям. Враг сосредоточит силы на городе Часов Яр в Донецкой области, заявил глава ГУР.

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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов охарактеризовал ситуацию на фронте как "сложную, но контролируемую". Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, опубликованном в воскресенье утром, 7 апреля.

Руководитель украинской разведки считает, что российская армия перейдет к наступлению в конце весны.

"Мы ожидаем усиления российских наступательных действий в конце весны и в начале лета, особенно в районе Донбасса", — сказал Буданов.

Он прогнозирует, что оккупанты будут иметь некоторый успех в продвижении к городу Часов Яр.

"(Они — ред.) немного продвинутся в сторону Часового Яра. Будут двигаться в сторону города Покровск, в стратегическом направлении на Покровск", — рассказал журналисту главный разведчик страны.

Покровск расположен примерно в 70 километрах к северо-западу от Донецка.

Ситуация вблизи Часового Яра по состоянию на 7 апреля Фото: DeepStateMAP

Руководитель ГУР считает, что каких-то серьезных изменений на фронте не произойдет до начала большого наступления России. Он отметил, что "ситуация достаточно сложная, но контролируемая". Вопреки оценкам различных военных экспертов Буданов считает, что Украина способна пойти в наступление до конца этого года. Однако деталей разглашать не стал, поскольку ответственность за это лежит на Генеральном штабе ВСУ.

Напомним, 6 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заверил, что Часов Яр остается под контролем украинских военных, а все попытки противника прорваться в город потерпели неудачу.

5 апреля военный эксперт Игорь Романенко заявил, что Часов Яр имеет "принципиально важное значение" для обороны. Оккупанты понимают, что в случае его захвата для них открываются перспективы дальнейшего продвижения на Краматорск, Славянск.