Росія посилить наступ на Донбасі: Буданов назвав терміни і напрямок (карта)

Російська армія наприкінці весни перейде до наступальних дій. Ворог зосередить сили на місті Часів Яр у Донецькій області, заявив очільник ГУР.

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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов охарактеризував ситуацію на фронті як "складну, але контрольовану". Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, опублікованому у неділю вранці, 7 квітня.

Керівник української розвідки вважає, що російська армія перейде до наступу наприкінці весни.

"Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни і на початку літа, особливо в районі Донбасу", — сказав Буданов.

Він прогнозує, що окупанти будуть мати деякий успіх у просуванні до міста Часів Яр.

"(Вони — ред.) трохи просунуться у бік Часового Яру. Рухатимуть у бік міста Покровськ, у стратегічному напрямку на Покровськ", — розказав журналісту головний розвідник країни.

Покровськ розташований приблизно за 70 кілометрів на північний захід від Донецька.

Ситуація поблизу Часового Яру станом на 7 квітня Фото: DeepStateMAP

Керівник ГУР вважає, що якихось серйозних змін на фронті не відбудеться до початку великого наступу Росії. Він наголосив, що "ситуація досить складна, але контрольована". Всупереч оцінкам різних військових експертів Буданов вважає, що Україна здатна піти у наступ до кінця цього року. Однак деталей розголошувати не став, оскільки відповідальність за це лежить на Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, 6 квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський запевнив, що Часів Яр залишається під контролем українських військових, а всі спроби противника прорватися до міста зазнали невдачі.

5 квітня військовий експерт Ігор Романенко заявив, що Часів Яр має "принципово важливе значення" для оборони. Окупанти розуміють, що в разі його захоплення для них відкриваються перспективи подальшого просування на Краматорськ, Слов'янськ.