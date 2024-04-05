Росія хоче захопити Часів Яр: генерал ЗСУ пояснив, чому місто "принципово важливе" (відео)

Експерт Ігор Романенко зазначив, що сприймати населений пункт як тиловий не варто. З його слів, окупація Часового Яру відкрила б ЗС РФ перспективу для подальшого просування.

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Місто Часів Яр у Донецькій області має "принципово важливе значення" для оборони, і російські окупанти це розуміють. Детальніше про загрози, пов’язані з наступом ЗС РФ у цьому напрямку, в ефірі Ранок.LIVE 5 квітня розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко.

Він підкреслив, що сприймати Часів Яр просто як тилові райони не варто, адже місто розміщене на пагорбі. Поблизу населеного пункту побудована відповідна система оборони, яку нині укріплюють.

Часів Яр на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Якщо його захопити, то у них (ЗС РФ — ред.) відкриваються перспективи подальшого просування на Краматорськ, Слов'янськ тощо. Зрозуміло, що Сили оборони України мають свої з цього приводу плани, руйнують плани ворога щодо просування", — зазначив Романенко.

Генерал розповів, що поблизу Часового Яру нині точаться "найбільш інтенсивні бої на східному фронті". Як українські, так і ворожі сили намагаються зосередити на цьому напрямку резерви.

"Нам це робити важче. Ми це питання обговорювали з погляду нарощення потенціалу, оскільки повною мірою не працює питання щодо мобілізації", — додав експерт.

Нагадаємо, керівник ЦПД лейтенант Андрій Коваленко розповів, на яких напрямах, ймовірно, наступатимуть ЗС РФ протягом усього літа. З його слів, окупанти прагнуть дійти до Краматорська та Слов’янська.

Заступниця голови Міненерго Світлана Гринчук повідомила, що нині не планують запроваджувати графіки відключень світла по всій країні, але наслідки подальших атак ворога невідомі.