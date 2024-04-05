"Не знаємо планів ворога": у Міненерго розповіли, чи буде масштабний блекаут в Україні

За словами заступниці міністра Світлани Гринчук, енергетики цілодобово працюють над тим, щоб ліквідувати наслідки ворожого терору. Зараз не можна передбачити подальші дії ЗС РФ.

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Російські окупанти продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру України, у зв'язку з чим у деяких регіонах спостерігаються проблеми з електрикою. На цю тему в ефірі телемарафону висловилася заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, поки що відключень електрики по всій країні не буде, проте супротивник є вкрай непередбачуваним і не можна передбачити, якими будуть його подальші дії.

"Поки що не йдеться про запровадження графіків для всієї країни. Але ми маємо розуміти, що ми не знаємо планів ворога і якими будуть подальші його атаки, наскільки вони будуть масштабними та успішними для них, на жаль, з наслідками для нас", — заявила Світлана Гринчук.

Окремо в Міністерстві енергетики додали, що робиться все можливе для того, щоб уся енергосистема була відновлена. Робота ведеться цілодобово.

Під час однієї з крайніх атак ЗС РФ націлилися на об'єкти передачі електроенергії.

"Наші енергетики працюють практично цілодобово, щоб вирішити ті проблемні питання, які є. Насамперед це з системою передачі. Ворог атакує прицільно підстанції і об'єкти генерації теж, але в основному системи передачі зараз під прицілом", — підсумувала Світлана Гринчук.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що Україна вводить віялові відключення в 6 областях через удари РФ по енергетиці. За даними компанії "Укренерго", електрику вимикатимуть із 18:20 до 22:00. Причиною обмежень є нестача генеруючих потужностей.