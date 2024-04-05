"Не знаем планов врага": в Минэнерго рассказали, будет ли масштабный блэкаут в Украине

По словам замминистра Светланы Гринчук, энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы ликвидировать последствия вражеского террора. Сейчас нельзя предугадать последующие действия ВС РФ.

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Российские оккупанты продолжают обстреливать критическую инфраструктуру Украины, в связи с чем в некоторых регионах наблюдаются проблемы с электричеством. На эту тему в эфире телемарафона высказалась заместительница министра энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, пока что отключений электричества по всей стране не будет, однако противник является крайне непредсказуемым и нельзя предугадать, какими будут его последующие действия.

"Пока речь не идет о введении графиков для всей страны. Но мы должны понимать, что мы не знаем планов врага и какими будут дальнейшие его атаки, насколько они будут масштабными и успешными для них, к сожалению, с последствиями для нас", — заявила Светлана Гринчук.

Отдельно в Министерстве энергетики добавили, что делается все возможное для того, чтобы вся энергосистема была восстановлена. Работа ведется круглосуточно.

Во время одной из крайних атак ВС РФ нацелились на объекты передачи электроэнергии.

"Наши энергетики работают практически круглосуточно, чтобы решить те проблемные вопросы, которые есть. В первую очередь это с системой передачи. Враг атакует прицельно подстанции и объекты генерации тоже, но в основном системы передачи сейчас под прицелом", — подытожила Светлана Гринчук.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что Украина вводит веерные отключения в 6 областях из-за ударов РФ по энергетике. По данным компании "Укрэнерго", электричество будут выключать с 18:20 до 22:00. Причиной ограничений является недостаток генерирующих мощностей.