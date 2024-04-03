ДТЭК потерял большую часть генерирующих мощностей: в каких регионах отключают свет

Пять из шести ТЭС компании получили серьезные повреждения. Кроме того, к отключениям света привела и непогода.

Related video

80% генерирующих мощностей ДТЭК было потеряно. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"5 из 6 наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация чрезвычайно тяжелая", — подчеркнули в ДТЭК.

Какова ситуация со светом в регионах?

31 марта в ДТЭК сообщили, что в Донецкой и Днепропетровской областях отменили отключения электроэнергии. Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию и заживить все дома.

В тот же день в компании заявили, что графики отключений не применяют в Одессе и районе, но ситуация остается сложной.

"Работоспособное оборудование "Укрэнерго" не может на 100% обеспечить потребности Одессы и Одесского района. Поэтому в случае увеличения потребления, возможно, снова будут применены ограничения", — отметила пресс-служба.

Энергетики призвали украинцев потреблять свет разумно.

В "Хмельницкоблэнерго" 2 апреля проинформировали, что к отключениям привела ветреная погода. Из-за порывов ветра до 25 м/с были повреждены линии электропередачи.

38 населенных пунктов оказались совсем без света, еще 46 были запитаны лишь частично. Энергетики заверили, что сетевых ограничений нет, но из-за плановых и аварийно-восстановительных работ есть отключения электроэнергии.

Жители региона могут узнать причину отключения и приблизительные сроки восстановления или подать заявку об отсутствии света через чат-боты в Viber и Telegram. Также можно просмотреть информацию об отключении по адресу или району.

2 апреля в "Укрэнерго" сообщали, что отключения света введены для всех потребителей в Харьковской области и промышленных потребителей в Криворожском районе.

Также из-за боевых действий были обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях. Кроме того, на Сумщине были обесточивания и из-за технических повреждений.

Напомним, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что оборонный комитет Верховной Рады решил выделить на строительство, ремонт и защиту энергообъектов 4,5 миллиарда гривен.

31 марта в Минэнерго информировали, что Харьков после непродолжительной отмены ограничений возвращается к почасовым отключениям света. В министерстве отмечали, что графики будут зависеть от уровня потребления и последствий дальнейших атак ВС РФ.