"Надо готовиться": летом возможны отключения света, — Центр исследования энергетики (видео)

Руководитель Александр Харченко посоветовал украинцам вспомнить, где они спрятали павербанки. По прогнозу эксперта, ограничений электропотребления стоит ожидать в летний пик.

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Есть высокая вероятность, что летом в Украине будут отключения света. Об этом во время брифинга 29 марта заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, как передали в "Суспільне".

"К сожалению, у нас и сейчас есть отключения. И я предполагаю, что нам надо готовиться. Украинцам надо восстановить знания, где павербанки, что там с зарядом, и быть готовыми к тому, что определенные ограничения потребления будут", — предупредил он.

Харченко предположил, что свет будут отключать во второй половине июля и в августе. В этот период ожидается пик потребления электроэнергии.

"Сейчас нам повезло, что мы в весеннем нижнем пике потребления. И одновременно и гидроэнергетика, которая может работать на полную мощность, — много воды, все довольно комфортно. Летом, к сожалению, ситуация изменится. Мы ожидаем, что летний пик потребления будет во второй половине июля — в августе", — сказал эксперт.

По его словам, поврежденные во время последних атак ВС РФ энергетические мощности, вероятно, не удастся полностью восстановить до нового отопительного сезона. Наихудшим является состояние дел в угольной генерации.

"Я не вижу, каким образом, за счет чего и даже в какие сроки будут восстанавливаться угольные энергоблоки", — добавил Харченко.

Брифинг Александра Харченко

Напомним, в "Укрэнерго" проинформировали, что в результате ночного обстрела 29 марта в двух регионах ввели отключение электроэнергии. В Харьковской области по состоянию на 11:00 было обесточено около 200 тысяч потребителей.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что целью массированной атаки 22 марта был полный блэкаут в Украине. ВС РФ атаковали тепловую генерацию и магистральные подстанции по всей стране.